「何も着ていないのかと…」BLACKPINK・ジェニー、キワドすぎるサウナでの姿にファンも驚き | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーが公演前日にサウナで撮影した写真を公開し、話題を集めた。

去る7月4日、ジェニーは自身のインスタグラムを更新。

【写真】「え…えっ!?」サウナでのジェニー

デンマーク・コペンハーゲンに滞在中に撮影した日常の写真を投稿した。そのほとんどは、物静かで趣のあるコペンハーゲンの雰囲気と、ファッションアイコンらしい彼女のコーディネートが際立つ写真であった。

しかし、ファンの目を引いたのは、サウナで撮影された写真であった。この写真でジェニーは、スイムウェア姿でポーズをとっていた。

特に、彼女が着用したヒョウ柄のスイムウェアは、サウナの木の壁と色合いが似ており、錯覚を起こした。

（写真＝ジェニーInstagram）

投稿を目にしたネットユーザーからは、「美しい」「本当に綺麗でスタイルが良い」「ホットすぎる」などの反応を見せた。

なお、ジェニーは、デンマークのロスキレで開催された音楽フェスティバル「ロスキレ・フェスティバル」に参加した。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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