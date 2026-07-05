TXT、日本新シングル『セツナハナビ』で儚い夏を表現！線香花火で見せた切ない感性に注目 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、日本新シングルのコンセプトを公開した。

去る7月2～4日、TOMORROW X TOGETHERは、公式SNSを通じて、日本5thシングル『セツナハナビ（Setsuna Hanabi）』の1つ目のコンセプト「Sparks」のビジュアルを公開した。

【写真】浴衣姿のTOMORROW X TOGETHER

「Sparks」のコンセプトでは、期間限定の友達のように現れ、やがて去っていく存在としての「夏」を人の形をした光で表現している。

このまばゆい光は夏特有の眩しさや熱、触れれば火照るような感覚にも似ている。まるで友達のように時間を過ごしてきた「夏」との最後の夜、メンバーたちは輝く「夏」の光に照らされながらその時間を噛み締める。

（写真提供＝(P)&(C) BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

一瞬だけ強く光り、すぐに消えてしまう儚い火花（Sparks）のように、短くも鮮烈な夏の終わりと、それと共に訪れる「夏」との別れが描かれている。 人の形をした光や花火のまばゆい光が目を引くコンセプトフォトは、「夏」との別れを惜しむかのような、メンバーたちの切ない表情が印象的だ。

コンセプトクリップもまた、光とメンバーが美しく調和し、生き生きとした明るい夏とは異なる、まばゆくも儚い雰囲気を醸し出している。「終わらない光のなかで、この瞬間をずっと生きている。夏はもう、僕の一部だ」というフレーズもまた、夏の終わりのような名残惜しい余韻を残す。

（写真提供＝(P)&(C) BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

日本5thシングル『セツナハナビ（Setsuna Hanabi）』には、日本オリジナル曲となる新曲3曲と、タイトル曲の別バージョンの全4曲が収録される予定だ。

リリースに先立ち、来る8月17日には音源配信とミュージックビデオが公開され、リリース日の8月19日には、東京ガーデンシアターにてプレミアムライブの開催も発表されている。

TOMORROW X TOGETHERの新曲が注目されるなか、7月6日から公開される2つ目のコンセプト「Bloom」への関心も高まっている。

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