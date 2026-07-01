俳優リュ・ジュンヨル、G-DRAGONと“同僚”に！ギャラクシーコーポレーションと専属契約 | RBB TODAY

俳優リュ・ジュンヨルが新たな所属先を決めた。

G-DRAGONの所属事務所として知られるギャラクシーコーポレーションは7月1日、公式コメントを通じて、リュ・ジュンヨルと専属契約を締結したことを発表した。

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ギャラクシーコーポレーションは「リュ・ジュンヨルの独自の演技力と芸術的力量がグローバルな舞台でさらに輝けるよう、活動全般を積極的に支援する。コンテンツ、グローバルプロジェクト、AIおよびIP事業を共に展開し、新たなシナジーを生み出していく」と明らかにした。

同社のチェ・ヨンホCHO（Chief Happiness Officer）は「リュ・ジュンヨルは作品性と大衆性を兼ね備えた韓国を代表する俳優」とし、「フィジカルAI技術と創造的なコンテンツを組み合わせ、リュ・ジュンヨルの新たな可能性を世界市場へと広げていく」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）リュ・ジュンヨル

2015年に映画『ソーシャルフォビア』でデビューしたリュ・ジュンヨルは、ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』を通じて大衆的な知名度を得た。その後、映画『ザ・キング』『タクシー運転手 約束は海を越えて』『毒戦 BELIEVER』『金の亡者たち』『梟ーフクロウー』など、さまざまな作品で活躍してきた。今年はNetflixシリーズ『野ネズミ』（原題）の公開を控えている。

なお現在、ギャラクシーコーポレーションにはG-DRAGONをはじめ、俳優ソン・ガンホ、SHINee・テミン、歌手キム・ジョングクらが所属している。

◇リュ・ジュンヨル プロフィール

1986年9月25日生まれ。2014年に短編映画『ソーシャル・フォビア』でデビュー。人気ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1998～』でキム・ジョンファン役を熱演し、一躍注目を浴びた。その後、映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』（2018年日本公開）、『ザ・キング』（2017年）、『金の亡者たち』（2019年日本公開）と、数々の話題作に出演。2017年には『恋のスケッチ』で共演したGirl's dayヘリと交際を認め、大きな話題を呼んだが、2023年11月13日に「破局した」と報告した。

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