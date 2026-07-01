桜井ユキ・宮沢氷魚・加賀まりこ出演、NHKドラマ「しあわせは食べて寝て待て」特別編が8月18日放送！ | RBB TODAY

NHK特集ドラマ「しあわせは食べて寝て待て～早春の養生編～」の放送日が決定。8月18日（火）夜10時から11時12分にNHK総合にて放送される。

同作は、水凪トリ氏の人気コミックをドラマ化したドラマ10「しあわせは食べて寝て待て」（2025年4月から放送・全9話）の夏休み特別編にあたる。第6話のあとに何があったのか、本編では語られなかったとっておきのエピソードが描かれる。

特集ドラマ「しあわせは食べて寝て待て～早春の養生編～」撮影時のオフショット

物語の主人公・麦巻さとこ（桜井ユキ）は、一生付き合わなければならない病気をきっかけに会社を辞め、築45年・家賃5万円の団地へ移り住む。隣人の大家・美山鈴（加賀まりこ）と訳あり"料理番"の羽白司（宮沢氷魚）との交流を通じて薬膳と出会い、食事で体調を整えながら心身を取り戻していく姿が描かれてきた。

今回の特別編では、冬のある日、パート先の唐社長（福士誠治）から地方移住の話を聞いたさとこが、温泉や豊かな自然の力で体調を整える移住生活を夢見るも断念。「何かに挑戦できる自分でありたかった」という思いが頭をもたげ、憂うつや弱気に襲われるさとこの姿が描かれる。そんな日常の中で、薬膳ごはんや団地仲間との交流を通じて小さな幸せを見つけていく。

桜井ユキは「現場に立った瞬間、帰ってくることができたんだなと実感しました。今回は新たに加わってくださったキャストの方々もいて、どんな化学反応が生まれるのか私自身とても楽しみにしています。もう一度あの団地の人たちに会いたい、あの温かな空気を感じたい。そんな気持ちで観ていただけたら嬉しいです」とコメント。

麦巻さとこ役 桜井ユキ（C）NHK

宮沢氷魚は「大好きな作品が帰ってきます。新しいキャラクターの登場でさらに物語が彩られ、多くの人に寄り添ってくれる作品が完成しました。オンエアをぜひお楽しみに！」と視聴者に呼び掛けた。

羽白司役 宮沢氷魚（C）NHK

加賀まりこは「鈴さんは相変わらず、食欲も好奇心も旺盛。鈴さんを見習って、新しいことにも（入浴シーン…誰が見たいんだろうね?!）挑戦しました。きっと楽しんでいただけるのではないかしら」とユーモアを交えてコメントしている。