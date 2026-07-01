adieu（上白石萌歌）がNHK「The Covers」に初登場！松本隆×草野正宗の名曲「水中メガネ」をカバー | RBB TODAY

NHKの音楽番組「The Covers」は、7月12日（日）午後10時50分からNHK BSにて「この季節に贈る『旅うたスペシャル』」を放送する。

今回のゲストは、番組MCを務める上白石萌歌のアーティスト名義・adieu。MC就任から4年目にして、adieuとしては初のゲスト出演となる。来年には歌手デビュー10周年を迎えるadieuは、独自の世界観で音楽番組やフェスにも引っ張りだこの存在。

番組では、MCのリリー・フランキーとadieuによる対談スタイルでの進行となり、「The Covers」ならではの視点でadieuの音楽的魅力を深掘りする。いつもとは一味違う雰囲気の中、ここでしか見られない特別なトークが展開される。

（C）NHK

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adieuがカバーするのは、敬愛する松本隆と草野正宗が手がけた名曲「水中メガネ」（1999年）。発表当時、カルチャーシーンで注目を集めた着せ替えキャラクター「Chappie」が歌ったレアな1曲で、エレキギターとアコースティックギターによるアンプラグドスタイルで披露される。

さらに、adieuの最新ナンバー「泣いてしまいそう」（詞・曲：柳瀬二郎）をテレビ初披露。透き通る歌声と繊細な表現力で独創的な世界観を放つadieuが、聴く人を心の旅へと誘る。

（C）NHK

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番組の語りは堂本光一が担当。夏休みを目前に控えたこの季節にぴったりの「旅するプレイリスト」として、番組13年のカバーパフォーマンスアーカイブからも厳選された楽曲が届けられる。

番組は7月12日（日）午後10時50分～11時19分、7月14日（火）午後9時30分～9時59分に放送予定。