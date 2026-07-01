TXT・ヨンジュン、BTS・JUNG KOOKに続く快挙！米有名フェス「サマー・コンサート・シリーズ」出演決定 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、グローバルな人気を証明した。
ヨンジュンは、アメリカABCの朝の情報番組『Good Morning America（GMA）』が主催する「サマー・コンサート・シリーズ」への出演を確定した。
BIGHIT MUSICは7月1日、「ヨンジュンが来る8月7日、『サマー・コンサート・シリーズ（Summer Concert Series）』に出演する」と知らせた。
これによりヨンジュンは、2023年に出演したBTS・JUNG KOOKに続き、K-POPソロ歌手としては2人目に「サマー・コンサート・シリーズ」のステージに立つことになった。
「サマー・コンサート・シリーズ」は、『Good Morning America』が毎年主催する夏のコンサートだ。ヨンジュンがJUNG KOOKに続き、どのようなステージを披露するのか、国内外のファンから関心が寄せられている。
なお、ヨンジュンは来る7月10日13時に、2ndソロミニアルバム『NO LABELS：PART 02』をリリースし、カムバックする。
◇ヨンジュン プロフィール
1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。