元ENHYPENのEVAN、進化した歌唱力を証明！“声の包容力”で魅せた圧巻ライブに注目 | RBB TODAY

元ENHYPENのヒスンことEVANが、さらに磨きのかかった歌唱力を証明した。

6月30日、EVANはYouTubeチャンネル「KBS Kpop」の音楽コンテンツ「リムジンサービス」に出演した。

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2022年の出演当時も圧倒的なボーカル力で話題を集めた彼は、初出演から4年が経った現在、さらに深まった音楽性と成熟したステージマナーで視聴者の感嘆を誘った。

（画像＝KBS Kpop）EVAN

EVANは自身のデビューシングル『RIDE OR DIE』のタイトル曲『Ride or Die』を、ピアノ伴奏バージョンで披露。パワフルな原曲を繊細で落ち着きのあるライブに再解釈し、音楽的な柔軟性を見せた。収録曲『Overflow』では感性的な魅力まで放ち、幅広い表現力で魅了した。

制作の裏側も注目を集めた。デビューシングルの作詞・作曲・プロデュース全般を主導したEVANは、「以前は1曲を完成させるのに3カ月かかったが、今は早ければ3～6時間でデモを仕上げられる」と語り、余裕が生まれた創作ノウハウを明かした。

カバー曲のステージでは、彼の真価がさらに輝いた。HONNEの『Day 1 ◑』、The Weekndの『Save Your Tears』、TAEYANGの『EYES, NOSE, LIPS』を歌ったEVANは、R＆Bとポップなど多彩な音楽スタイルで完璧なライブを届けた。彼のステージを見たMCのイ・ムジンは、「以前よりボーカルの幅が広がり、声に包容力が生まれたようだ」と絶賛した。

EVANは今後の目標について、「音楽自体がオルタナティブな魅力を持ち、果てしなく根を伸ばし続けていくような、面白いアーティストになりたい」と抱負を語った。

6月22日にデビューシングル『RIDE OR DIE』をリリースしたEVANは、本格的な活動に乗り出す。7月4日のKBSクールFM「ガビのスーパーラジオ」出演をはじめ、8月9日の「2026 SBS歌謡大典 Summer」、8月16日の「KCON LA 2026」など、大型ステージでグローバルファンと交流する予定だ。

◇EVAN（ヒスン） プロフィール

2001年10月15日生まれ。本名イ・ヒスン。高校生のときにBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTOMORROW X TOGETHERのデビュー候補生に選ばれたことも。オーディション番組『I-LAND』を通じて、2020年11月、ENHYPENのメンバーとしてデビューした。2026年3月10日にグループから脱退。同年6月、『RIDE OR DIE』でソロデビューを果たした。

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