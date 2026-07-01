岡田紗佳、歌手デビューシングルのカップリング曲「カケヒキ・フライディナイト」を配信リリース | RBB TODAY

タレント・プロ雀士として多方面で活躍する岡田紗佳が、2026年7月22日（水）にリリースする歌手デビューシングル『国士無双LOVE』のカップリング曲「カケヒキ・フライディナイト」を本日先行配信リリースした。

「カケヒキ・フライディナイト」は、夜の街を舞台に恋の主導権を握る女性のスリリングな駆け引きを描いたシティポップナンバーだ。

洗練されたシティポップサウンドに甘い駆け引きと大人の恋模様を乗せた歌詞が夜の始まりを華やかに演出し、都会的でメロウな空気感に現代的なグルーヴを融合した「懐かしくもあり新しい」金曜の夜を彩る一曲となっている。

同時に、岡田紗佳のYouTubeチャンネル「岡田紗佳のぴぴぴちゃんねる」にてオフィシャルリリックビデオも公開されました。都会のネオンに岡田紗佳のビジュアルが溶け合い、夜の街を駆け抜けるような疾走感を味わえる映像となっている。

シングルには「国士無双LOVE」（Mトーナメント2026 オフィシャルソング）、「カケヒキ・フライディナイト」、「負けを知った私に敵はいない」の全3曲が収録される。また、シングルリリースを記念したインストアイベントの開催も発表済みで、ミニライブやトーク＆特典会などが予定。