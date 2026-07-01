“ファンに会えて号泣するアイドル”が話題に　日韓大手エンタメ企業が手がける新グループAEN（エイエン）とは | RBB TODAY

自分の推しと会えて泣くファンは珍しくない。

だが、「ファンに会えて泣くアイドル」は、なかなか見ない。

【画像】ファンに会えて号泣するアイドル

そんな“逆転現象”ともいえる場面が、SNSで大きな反響を呼んでいる。

韓国のSTARSHIPエンターテインメントと日本の大手芸能事務所アミューズが共同で手がける新人ボーイズグループAEN（エイエン）のリーダー、ジヨンが、デビュー前のショーケースでファンを前に涙を流す姿が注目を集めているのだ。

きっかけとなったのは、6月27日に東京のSGCホール有明で行われた「AEN Greeting Showcase “First Encounter”」での一幕だった。

正式デビュー前の新人グループでありながら、会場には抽選で選ばれた約3000人のファンが来場。AENにとって初の公式ステージであり、ファンと本格的に対面する最初の機会でもあった。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント、アミューズ）AEN

その場でジヨンが感極まって涙を流す姿がSNSで拡散されると、「オタクと会えて大号泣するアイドルは前代未聞」と温かな反応が広がった。

該当投稿は1400万回以上表示され、正式デビュー前のAENの名前を一気に広めるきっかけにもなっている。

AEN（エイエン）、どんなグループ？

では、AENとはどんなグループなのか。

AENは、IVE、MONSTA X、CRAVITY、宇宙少女、KiiiKiiiなどを擁する韓国のSTARSHIPエンターテインメントと、日本の総合エンターテインメント企業アミューズが共同で送り出す7人組ボーイズグループだ。

メンバーは韓国人4人（ジヨン、ボミン、ギュヒョン、ジュンソ）、日本人3人（ハル、ハルト、カイラ）で構成されている。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント、アミューズ）AEN

グループ名のAENは、「A New Era of Now.」の略で、「今この瞬間を新しく定義し、作っていく新しい世代」という意味が込められている。さらに、日本語の「永遠」という意味も重ねられており、ファンと長くともに成長していくというメッセージも含まれているという。

初ショーケースでは、そんなAENのカラーを見せるステージが用意された。メンバーたちはまず、自作曲『Clockwise』で幕を開け、自分たちらしい音楽性を披露。続いて、ガールズグループHANAのヒット曲『Drop』をスペシャルカバーし、会場の熱気を高めた。

さらに『Focus On Me』、そしてデビューミニアルバムのタイトル曲『X to Z』も初披露された。パワフルなパフォーマンスと7人の息の合ったステージが続き、正式デビュー前ながら、完成度の高いステージを見せた。

（写真＝AEN公式X）「AEN Greeting Showcase “First Encounter”」

ステージだけでなく、メンバーたちの素顔を伝えるトークコーナーも行われた。各メンバーが自ら準備した日常写真を紹介しながら、デビューを準備してきた過程や今後の目標について語った。ステージ上での力強い姿とは違う、親しみやすく初々しい魅力もファンに届けた形だ。

ジヨンは「『Always 君と永遠に』という歌詞のように、メンバーとファンのそばにいつも一緒にいたい」と思いを伝えた。ギュヒョンは「これからももっと多くのパフォーマンスをお見せする予定なので期待してほしい」と呼びかけた。

ハルも「早くファンにステージを見せたかったが、ついにその夢を叶えることができて本当にうれしい」と喜びを表現した。ジュンソはさらに、「今日は僕の人生で最も幸せな瞬間だった」とまで語っている。

デビュー前の新人にとって、3000人のファンが自分たちの名前を呼び、ステージを見守ってくれる光景は、単なるイベント以上の意味を持っていたのだろう。ジヨンが涙を見せたのも、その緊張と感激が一気にあふれたからなのかもしれない。

（画像＝オンラインコミュニティ）ファンと会い、号泣するジヨン

AENは8月5日に1stミニアルバムをリリースし、正式デビューする予定だ。今回のショーケースでは、そのデビュー日程もファンに直接伝えられ、会場からは大きな歓声が上がった。

近年、K-POPでは多国籍グループが次々と登場しているが、AENはSTARSHIPとアミューズという日韓の有力企業が手を組んだプロジェクトという点で、デビュー前から関心を集めている。

“ファンに会えて泣くアイドル”として話題になったAEN。初々しさと熱量を武器に、正式デビュー前から早くも日本のファンの心をつかみ始めている。

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