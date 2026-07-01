“カリナの元カレ”俳優イ・ジェウク、兵役中の近況公開！188cmの軍服姿に反響「さらに凛々しく…」 | RBB TODAY

俳優イ・ジェウクの軍生活の近況が公開された。

基礎軍事訓練を終えた修了式の写真を通じて、彼は一段と凛々しくなった姿を見せた。

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最近、オンラインコミュニティやSNSで、基礎軍事訓練修了式で撮られたイ・ジェウクの写真が拡散された。

イ・ジェウクはベレー帽と軍服を着用し、家族と記念写真を撮っている。短く切った髪と引き締まった体格が相まって、以前よりさらに力強い雰囲気を漂わせた。

（写真＝SNS）

188cmの高身長と軍服が調和した姿に、ファンからは「軍服もよく似合う」「さらに凛々しくなった」などの反応が寄せられた。

イ・ジェウクは「元気に行ってきます」と挨拶を残し、先月18日に入隊した。

なお、イ・ジェウクが主演を務める『ドクター・サムボーイ』は、月火ドラマの視聴率1位を記録するなど、順調な歩みを見せている。

◇イ・ジェウク プロフィール

1998年5月10日生まれ。韓国・ソウル出身。身長187cm。2018年放送のドラマ『アルハンブラ宮殿の思い出』でデビュー。代表作に『偶然見つけたハル』『もうすぐ死にます』『還魂』などがある。2024年2月28日からは、自身がメインキャストを務めるDisney+オリジナルシリーズ『ロイヤルローダー』が配信され、韓国で最も勢いのある若手俳優の一人として注目されている。プライベートでは2024年2月27日にaespa・カリナとの交際を認めるも、わずか5週間後の4月2日に破局した。兵役のため2026年5月18日に入隊した。

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