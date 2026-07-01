肺炎治療の末に逝去…韓国ドラマ界を支えたベテラン俳優パク・ギュチェさん、3周忌 | RBB TODAY

俳優のパク・ギュチェさんがこの世を去ってから3年が経った。

パク・ギュチェさんは2023年7月1日に死去した。享年84歳だった。

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故人は亡くなる前、肺炎の治療を受けていたが、帰らぬ人となった。

1938年生まれのパク・ギュチェさんは、高麗（コリョ）大学校農林大学に在学中、学内の劇芸術研究会に入団。『ハムレット』『アンティゴネ』などに出演しながら、俳優への夢を育んだ。その後、1957年に国立劇団に入団し、1961年にはKBS開局特別採用タレントに選ばれ、本格的に俳優活動を開始した。

特にパク・ギュチェさんは、時代劇で独自の存在感を発揮した。1981年のドラマ『第1共和国』（原題）でイ・ギブン役を演じ、強烈な印象を残したことを皮切りに、『共和国』シリーズや『朝鮮王朝五百年』シリーズなどに出演。重厚な演技力を認められた。

（画像＝Channel A）パク・ギュチェさん

また、MBC『捜査班長』『田園日記』をはじめ、『野望25時』『ススキ』『三金時代』（原題）、『愛と野望』など、さまざまな作品で活躍した。さらに、劇場アニメ『稲妻アトム』（原題）では声優としても活動し、幅広い演技のスペクトラムを見せた。

2007年にはドラマ『淵蓋蘇文 ヨンゲソムン』に出演。その後も映画『国選弁護人ユン・ジンウォン』（2015）、『バッカス・レディ』（2016）などを通じて、スクリーンでも深みのある演技を披露し、存在感を示し続けた。

（記事提供＝OSEN）

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