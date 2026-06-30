【Netflix 2026年7月ラインナップ】名作『大草原の小さな家』新たにドラマシリーズ化 | RBB TODAY

エグゼクティブプロデューサーと脚本はヨン・サンホ、監督は鬼才・片山慎三が務める「ガス人間」をはじめ、不朽の名作を新たにドラマシリーズ化した「大草原の小さな家」、ナム・ジュヒョク、ノ・ユンソ出演のファンタジー時代劇「トングン －呪いの宮－」など注目シリーズ作品配信。

『ガス人間』7月2日独占配信



伝説的映画が東宝とNetflixの初タッグにより、オリジナルストーリーによるドラマシリーズとしてリブート！出演は小栗旬、蒼井優、広瀬すず、林遣都、竹野内豊、UTAらという日本を代表する実力派俳優陣が集結。エグゼクティブプロデューサーと脚本はヨン・サンホ、監督は鬼才・片山慎三が務める。生放送中に人が破裂死する事件が発生。犯人は"ガス人間"だったー。事件を追う刑事・岡本賢治と記者・甲野京子の前に恐るべき真実が立ちはだかる。

『大草原の小さな家』7月9日独占配信



不朽の名作を新たにドラマシリーズ化！アメリカ西部の開拓地へ移り住んだインガルス一家は、厳しい大自然と試練の中でたくましく未来を切り拓いていく。

『トングン －呪いの宮－』7月1』7日独占配信



ナム・ジュヒョク、ノ・ユンソ出演のファンタジー時代劇！霊界を行き来できる男グチョンと、死霊の声を聞く宮女センガンは、呪われた王宮“東宮（トングン）”の秘密に迫っていく。

『恋は命がけ』7月18日独占配信



パク・ウンビン、ヤン・セジョン共演のオカルト・ロマンス！幽霊が見える財閥令嬢チョン・ヨリは、敏腕検事マ・ガンウクと共に霊の怨念と未解決の殺人事件を追って、社会の闇に立ち向かう。

『マンションのお仕事』7月12日独占配信



チソン、ハ・ユンギョン共演のヒューマンコメディ！元暴力団員パク・ヘガンはマンションの使途不明金を狙うが、住民たちとの意外な事態が待っていた。

『ぽちゃイケ女子のサバイバル日記: シーズン3』7月2日独占配信



人気ロマンチックコメディがついに最終章へ！ファッション界で波に乗るメイビスは、ルカと新しい家族を持つことを決意する。

『1936年の夏』7月1日独占配信



フランス発のサスペンス！1936年夏のニースで、異なる境遇の女性4人は豪華ホテル・リビエラで起きた殺人事件に巻き込まれていく。

『G.I.G.N. フランス特殊部隊』7月22日独占配信



フランス発のアクションスリラー！部隊が襲撃され、前線を離れるはずだったベテラン指揮官は危険な任務の中で、自らの過去とも向き合うことに…。

『Pan Am 103: パンナム機爆破事件』7月30日独占配信



実話に基づくサスペンス！1988年、大西洋でパンナム103便が爆破される事件が発生。捜査にあたる地元警察とFBIは、協力して犯人追跡に乗り出す。

『エノーラ・ホームズの事件簿3』7月1日独占配信



ミリー・ボビー・ブラウン主演の人気シリーズ第3弾！マルタで結婚式を挙げる予定だったエノーラだが、行方不明になった兄シャーロックを捜すうちに危険な事件に巻き込まれていく。

『HEARTSTOPPER ハートストッパー: 僕たちのフォーエバー』7月1』7日独占配信



人気青春ドラマ最終章となる完結編映画！大学進学を控えたニックと自立を深めていくチャーリーは遠距離恋愛という新たな試練に向き合うことに…。

『2万3000の命』7月17日独占配信



ドイツ発の実話を基にしたヒューマンドラマ！地中海で命を落とす難民たちを救うため、若者たちは資金を集めて古い船を買い、海上救助活動を開始する。

『72時間』7月24日独占配信



ケビン・ハート主演のコメディ！なぜか若者たちのグループチャットに追加された40歳の会社役員は、3日間のバチェラーパーティーに参加することに…。

『取り立て屋』7月23日独占配信



タイ発のサスペンスアクション！残忍な取り立て屋だった男は、服役後、末期の病を患って闇社会に戻り、限られた時間の中で犠牲者たちのために贖罪に挑む。

『彼氏彼女いない歴＝年齢、卒業します: シーズン2』7月』7日独占配信



人気恋愛リアリティショーがシーズン2へ！初めての恋に挑戦する新たな参加者たちに予測不能の波乱が巻き起こる。ソ・イングク、カン・ハンナら人気MC陣も続投！

『史上最悪の隣人』7月1日独占配信



実際に起きた事件を追った緊迫のドキュメンタリー！卑劣な詐欺、常軌を逸した報復行為など道を踏み外した恐ろしい隣人たちに迫る。

注目の配信作品

『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』7月19日見放題独占配信



太平洋戦争の激戦地ペリリュー島での若者たちの友情を描いた人気漫画をアニメーション映画化。板垣李光人＆中村倫也が声優を務める。

『ゆきてかへらぬ』7月1日配信

©︎2025「ゆきてかへらぬ」製作委員会



広瀬すず、木戸大聖、岡田将生出演。大正から昭和初期、女優・長谷川泰子ら男女3人の愛と青春を描く。

『クレイヴン・ザ・ハンター』7月19日配信



マーベルが贈るダークヒーローアクション。「百獣の王」の力を宿した悪名高い最強のハンターを描く。

『九十歳。何がめでたい』7月21日配信



草笛光子主演。作家・佐藤愛子のベストセラーエッセイを映画化した痛快エンターテインメント。

『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』7月25日配信

©2025「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」製作委員会



萩原利久、河合優実が共演。お笑いコンビ・ジャルジャルの福徳秀介の小説を映画化したラブストーリー。

『ロボット・ドリームズ』7月23日配信



映画祭＆賞レースを席巻したアニメーション。1980年代ニューヨークで犬とロボットが織りなす友情を描く。

『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』7月2日配信

©2024「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」製作委員会



新鋭・近藤亮太監督の初長編ホラー。一本のVHSテープから始まる弟の失踪にまつわる恐怖を描く。

『映画「青春ゲシュタルト崩壊」』7月13日配信

©映画「青春ゲシュタルト崩壊」製作委員会



佐藤 新 (IMP.)と渡邉美穂W主演の青春物語。自分の顔が認識できなくなる病気を発症した少女が、新たな出会いを通して成長する姿を描く。

