 杏、浴衣&メガネ姿で大相撲パリ場所を観戦！「粋ですね」とファン絶賛 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

杏、浴衣&メガネ姿で大相撲パリ場所を観戦！「粋ですね」とファン絶賛

エンタメ ブログ
注目記事
杏【写真：竹内みちまろ】
  • 杏【写真：竹内みちまろ】

　俳優の杏が21日、インスタグラムを更新。大相撲パリ場所を観戦したことを報告した。

　杏は黒の縦じま模様の浴衣にメガネ姿で、大相撲パリ場所のエントランス前に立つショットをアップ。帯も白地に黒のチェックと星柄のリバーシブルで、モノトーンにまとめたモダンな着こなしに仕上げている。力士たちが土俵際に整列する場面や、髷を結っているところなど、杏が撮影したパリ場所巡業の様子も公開した。

　この投稿にファンからは「お着物とメガネ、モダンでかわいい♡♡」「装いから楽しまれているのがなんとも粋ですね。」と絶賛するコメントが寄せられた。

※杏が浴衣姿で大相撲パリ場所を観戦した投稿


シングルマザーの杏、育児もお願いできる親戚みたいな女優明かす | RBB TODAY
画像
　3児の母・杏が、30日放送の『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）に出演。ひとり親の苦労を語るとともに、育児を手伝ってくれるベテラン女優を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/10/01/192504.html続きを読む »

杏、新たな家族「ポチ」を紹介　「新メンバー加入です」 | RBB TODAY
画像
　女優の杏が16日、自身のインスタグラムを更新。新しい家族を紹介した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/18/220093.html続きを読む »

杏のパリ細うで繁盛記
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

かくしごと

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《和光福》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top