杏、浴衣&メガネ姿で大相撲パリ場所を観戦！「粋ですね」とファン絶賛 | RBB TODAY

俳優の杏が21日、インスタグラムを更新。大相撲パリ場所を観戦したことを報告した。
杏は黒の縦じま模様の浴衣にメガネ姿で、大相撲パリ場所のエントランス前に立つショットをアップ。帯も白地に黒のチェックと星柄のリバーシブルで、モノトーンにまとめたモダンな着こなしに仕上げている。力士たちが土俵際に整列する場面や、髷を結っているところなど、杏が撮影したパリ場所巡業の様子も公開した。
この投稿にファンからは「お着物とメガネ、モダンでかわいい♡♡」「装いから楽しまれているのがなんとも粋ですね。」と絶賛するコメントが寄せられた。
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