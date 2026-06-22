 紗栄子、ミニスカやヘソ出しなど大人の色気漂う私服ショットをアップ！「か、か、か、か、可愛すぎる」とファン興奮 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

紗栄子、ミニスカやヘソ出しなど大人の色気漂う私服ショットをアップ！「か、か、か、か、可愛すぎる」とファン興奮

エンタメ ブログ
注目記事
紗栄子【撮影：小宮山あきの】
  • 紗栄子【撮影：小宮山あきの】

　タレントの紗栄子が21日、インスタグラムを更新。ミニスカやへそ出しなど大人の色気漂う私服ショットを公開した。

　紗栄子は「最近の私」と私服ショットを公開。白Tシャツに黒のミニスカートや、黒のショート丈トップスにデニムを合わせ、へそ出ししたスタイルなど様々なコーディネートを披露している。黒のミニスカートは、膝上30センチ以上とかなり短め。ピンクのソファーに座る紗栄子の足が大胆に露出していて、かなりセクシーなショットとなっている。夏らしくへそ出しファッションも多めで、短めのTシャツからへそとくびれを見せつける姿が印象的。紗栄子のファッションセンスだけでなく、スタイルの良さも光る私服ショットだ。

　この投稿にファンからは「か、か、か、か、可愛すぎる　足綺麗！！！」「なんだろ　この健やかな美しさと可愛さは」「チラおへそ、ありがとー」と絶賛するコメントが寄せられている。

※紗栄子のへそ出しやミニスカートなどの私服ショットが見られる投稿


牧場も経営する紗栄子、“これまで見せたことない”仕事とプライベートに密着.....『セブンルール』 | RBB TODAY
画像
　17日23時からは、『セブンルール』（カンテレ・フジテレビ系）が放送される。今回の主人公は紗栄子。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/01/17/205609.html続きを読む »

紗栄子、「みんなが心配していたあの仔馬」対応明かし称賛の声 | RBB TODAY
画像
紗栄子が仔馬の保護・対応を明らかにし、愛情と行動力に称賛の声が寄せられた
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/18/245467.html続きを読む »

sweet 2025年12月号増刊『otona SWEET』＜1冊まるごと紗栄子主演！＞
￥2,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

宝島社スペシャル sweet 2025年12月号特別号『otona SWEET』
￥2,380
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《和光福》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top