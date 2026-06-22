紗栄子、ミニスカやヘソ出しなど大人の色気漂う私服ショットをアップ！「か、か、か、か、可愛すぎる」とファン興奮 | RBB TODAY

タレントの紗栄子が21日、インスタグラムを更新。ミニスカやへそ出しなど大人の色気漂う私服ショットを公開した。
紗栄子は「最近の私」と私服ショットを公開。白Tシャツに黒のミニスカートや、黒のショート丈トップスにデニムを合わせ、へそ出ししたスタイルなど様々なコーディネートを披露している。黒のミニスカートは、膝上30センチ以上とかなり短め。ピンクのソファーに座る紗栄子の足が大胆に露出していて、かなりセクシーなショットとなっている。夏らしくへそ出しファッションも多めで、短めのTシャツからへそとくびれを見せつける姿が印象的。紗栄子のファッションセンスだけでなく、スタイルの良さも光る私服ショットだ。
この投稿にファンからは「か、か、か、か、可愛すぎる 足綺麗！！！」「なんだろ この健やかな美しさと可愛さは」「チラおへそ、ありがとー」と絶賛するコメントが寄せられている。
※紗栄子のへそ出しやミニスカートなどの私服ショットが見られる投稿
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