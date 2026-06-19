「ドライブトークしているのは違反なんですか？」伊藤かずえ、YouTube企画を中止に | RBB TODAY

女優の伊藤かずえが19日にXを更新し、人気YouTube企画「愛車シーマでドライブトーク」を巡るトラブルを明かした。
伊藤は自身のYouTubeチャンネル「やっちゃえ 伊藤かずえ」で、35年以上乗り続ける日産・Y31型シーマを愛車を運転しながらゲストとトークする動画を配信している。
一方、Xで「私がYouTubeでドライブトークしているのは違反なんですか？」と切り出し、「NHKに意見した人がいるようです」となぜかNHKにクレームが入ったことを明かした。
伊藤は「これは私の問題なので私のsnsに直接言ってください」と説明しつつ、「これまで撮影したものはアップしますが、これからはドライブトークはやりません」と企画を中止することを発表した。
ポストには、「GoProを固定しての撮影なので、何も問題はないと思います」「これが違反なら、車系You tuber全てアウト」「そもそもユーチューブとNHKなんの関わりがあるのか」という声が集まっている。
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