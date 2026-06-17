“愛の不時着婚”ヒョンビンとソン・イェジンの3歳長男がすっかり大きく…唇が母そっくりと話題 | RBB TODAY

ヒョンビン、ソン・イェジン夫妻の長男が話題だ。

驚きの成長ぶりだ。

【写真】結構大きい！ソン・イェジンの3歳長男

6月17日、ソン・イェジンは自身のインスタグラムを更新。「旅行初日」というコメントとともに複数の写真を投稿した。

公開された写真には、海辺を訪れたソン・イェジンと息子の姿が収められている。夫であるヒョンビンが撮影したのか、自然な親子の触れ合いが写っている。

ソン・イェジンは半袖Tシャツにショートパンツ、サンダルというラフな装いで海辺の時間を楽しんでいる。ツインテールにサングラス姿で、足を大きく開きながらハートを作る“開脚ハートポーズ”まで見せるなど、明るくお茶目な魅力を発揮した。

これにネット上では、「どちらが子どもかわからない」「本当に楽しそう」といった反応も寄せられている。

特に注目を集めたのは、3歳の息子の成長ぶりだ。すらりと伸びた手足からは、以前よりも一段と大きくなった様子がうかがえる。

また、顔を隠したスタンプの下からのぞく小さな唇が母親によく似ているとして、「ママそっくり」「唇がイェジンさんそのもの」といった声も上がった。

ソン・イェジンとヒョンビンは2019～2020年に放送されたドラマ『愛の不時着』をきっかけに交際へと発展。2022年3月に結婚し、同年11月に第1子となる男児が誕生した。以前からイケメンと話題になっていた息子について、ヒョンビンは過去に「妻にとても似ている」と語ったことがある。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

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