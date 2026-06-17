上白石萌音、デビュー10周年アルバム『bouquet』9月9日発売　GLIM SPANKYら提供曲も収録 | RBB TODAY

上白石萌音のオリジナルアルバム『bouquet』が2026年9月9日に発売される。

2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石が、同作は10年の感謝を届けるために制作したアルバムだ。収録楽曲はそれぞれ「花」をモチーフに制作中で、アルバム名の由来について上白石は「楽曲を提供いただくということは、命を一輪ずつ託していただいているように感じている」とコメントしている。託された一輪一輪と丁寧に向き合い、それらを束ねて花束にし、感謝を戻したいという想いから『bouquet』と名付けられた。

収録曲の一部も明らかになった。まず、「月桂樹」をモチーフに制作された「Trophy」は、GLIM SPANKYによる提供曲だ。同バンドは2020年にリリースされたロックチューン「From The Seeds」も提供しており、今回は壮大なロックバラードとなっている。作詞は松尾レミ、作曲は亀本寛貴が手がけた。

シンガーソングライター藤原さくらからの提供曲「asebi」も収録される。藤原は2017年にも楽曲「きみに」を提供しており、今年2月発売の藤原のアルバム『uku』収録曲「だって ずっと このまま？」には上白石がゲストヴォーカルとして参加している。「asebi」は「あせび」をモチーフに制作された楽曲で、プライベートでも共に旅をする仲の良い友人同士による再びのタッグとなる。

アルバムには上記2曲を含む全10曲が収録される。