IIJ、データ無制限・5G対応SIM、訪日外国人向けにビックカメラで販売開始 | RBB TODAY

インターネットイニシアティブ（IIJ）は、訪日外国人や一時帰国者向けのプリペイド型SIM「Japan Travel SIM Unlimited for BIC SIM」の販売を2026年6月17日より開始した。

同サービスはデータ通信容量無制限・5G対応で、全国のビックカメラ・コジマ・ソフマップの店頭およびオンラインショップで順次販売される。

訪日外国人旅行者が増加する中、動画視聴やオンライン会議、各種アプリ利用など通信用途が多様化しており、「容量を気にせず、高速で安定した通信を利用したい」というニーズが高まっている。同社はこうした背景を踏まえ、既存の通信容量選択型プランに加えて同サービスを新たに提供する。

日本国内のauの5G及び4G LTE対応エリアで通信が可能で、SIMカードを端末に挿すだけでWEB登録なしに利用を開始できる。到着直後はもちろん、旅程の途中で通信手段が必要になった場合にも対応できる設計だ。

利用期間は10日間・15日間・31日間の3種類。販売価格はオープン価格。SIM種別はnano SIMカードで、nano SIM対応のSIMフリー端末が必要となる。対応言語は日本語・英語・中国語（簡体字）。