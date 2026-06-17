ブロンコビリー、夏限定ビュッフェ26日より販売！美ら海もずくの中華春雨やトロピカルゼリーが登場 | RBB TODAY

ブロンコビリーは、6月26日から9月3日までの期間限定で「夏のブロンコビュッフェ」を全国のステーキハウス ブロンコビリー各店で提供する。

スタミナ＆清涼感で盛夏のエネルギーチャージ！『夏のブロンコビュッフェ』が6月26日（金）から新登場！

今回の「夏のブロンコビュッフェ」では、レタスやパプリカなどの夏野菜に加え、沖縄県産「美ら海もずく」などを使用したグルメサラダや店内仕込みデザートが登場。暑さで食欲が落ちやすい季節に向けて、彩りや爽やかな味わいを楽しめる全4品をラインアップする。

「美ら海もずくとニラのスタミナ中華春雨」

新メニューは、チリパウダーを使い、野菜と豚肉の旨みが詰まったソースを絡めた「まろやかスパイシーテクスメクス風サラダパスタ」、沖縄県産「美ら海もずく」にごま油と四川豆板醤をきかせた「美ら海もずくとニラのスタミナ中華春雨」、旬のレタスと同店オリジナルのシーザードレッシングを合わせた「シャキシャキレタスのシーザー白和え」、グァバの甘みとパッションフルーツの香りが広がる「グァバ＆パッションフルーツのトロピカルゼリー」の4種。

「シャキシャキレタスのシーザー白和え」

「グァバ＆パッションフルーツのトロピカルゼリー」

「夏のブロンコビュッフェ」は、ランチメニューにプラス580円（税込638円）で付けられるほか、「単品ランチブロンコビュッフェ」は1,080円（税込1,188円）で提供される。グランドメニューでは、単品メニューにプラス860円（税込946円）の「魚沼産コシヒカリセット」、プラス780円（税込858円）の「サラダビュッフェセット」で楽しむことができる。



