“卑猥DM”をめぐる私生活騒動も…日本進出を果たしたイ・イギョン、女性と顔寄せ密着　近況に注目 | RBB TODAY

日本進出も果たした俳優イ・イギョンの近況が公開された。

相次ぐ騒動を経て、意外な場所で見せた姿に注目が集まっている。

【画像】イ・イギョン、女性と顔よせ密着

ベトナムの歌手兼女優ホアン・イエン・チビは最近、自身のSNSにイ・イギョンと撮影した短い動画を投稿した。

公開された映像には、イ・イギョンとホアン・イエン・チビが親しげにポーズを取る様子が収められている。2人は顔を寄せ合いながら笑顔を浮かべ、映画のプロモーション現場の和やかな雰囲気を伝えた。

イ・イギョンとホアン・イエン・チビは、7月に公開された韓国・ベトナム合作映画『Me Oi, Ve Nha』（原題）で共演した。

映像のなかで2人は、作品名が書かれたおそろいのTシャツを着用し、いたずらっぽいやり取りを披露。イ・イギョンはバラエティ番組で見せてきた持ち前の明るさを発揮し、ホアン・イエン・チビも自然に応じて笑いを誘った。

（画像＝ホアン・イエン・チビSNS）ホアン・イエン・チビ（左）とイ・イギョン

同作でイ・イギョンは、韓国でベトナム人の母親に育てられた青年フィ・ホアン役を演じた。ホアン・イエン・チビは、韓国で夢を追うベトナム人歌手ディエム・ミー役を務めた。

今回公開された映像は、イ・イギョンが昨年から続いた複数の騒動後に見せた姿として関心を集めた。

イ・イギョンの女性トラブル

イ・イギョンは昨年10月、私生活を巡る疑惑に巻き込まれた。ドイツ人女性を名乗るA氏が、本人とみられる人物との卑猥なやり取りを公開したことで、騒ぎが広がった。

これを受け、所属事務所のサンヨンENTERTAINMENTは当時、「虚偽事実の流布や悪質なうわさなどによる被害について、法的措置を準備している」と発表した。さらに、事案の深刻性を踏まえ、虚偽情報の拡散によって生じた直接的・間接的な損害額を算定したうえで、あらゆる対応を取るとの立場を示した。

その後、イ・イギョンは出演していた一部のバラエティ番組を降板し、活動にも変化が生じた。

（写真提供＝OSEN）イ・イギョン

そんななか、今年5月には税務調査を巡る疑惑も浮上。これに対し所属事務所は、「法人運営における経費処理基準について、税務当局と当社の間で税法上の解釈に違いがあったために生じたもの」と説明した。

続けて、「意図的な所得の申告漏れや、不正な方法による脱税などは一切なかった」と強調。国税庁の調査結果を尊重し、課された追徴金については所定の手続きに従って納付すると明らかにした。

また、「多くの皆さまにご心配をおかけしたことを心よりおわび申し上げる」とし、「今後、同様の事態が起きないよう、税務および会計管理体制をより綿密に点検していく」と伝えた。

なおイ・イギョンは、『ホテルデルーナ』（2019）、『私の夫と結婚して』（2024）、『コンフィデンスマンKR』（2025）など、数々の話題作に出演し、2026年1月期には中村倫也主演のTBSドラマ『DREAM STAGE』にも出演した。

■【画像】「Eカップですか？」イ・イギョンの卑猥DM

■【注目】「性的暴行をほのめかされた」と暴露…イ・イギョンの私生活疑惑、出演番組にも影響か？

■日本のドラマに韓国俳優が次々とキャスティング 急接近する日韓エンタメの“リスク”