ILLIT、日本で人気拡大！新シングル『I Got Your Back』初週売上7万枚突破で“自己最高記録”更新 | RBB TODAY

ILLITが、日本で目覚ましい成長ぶりを見せている。

日本2ndシングル『I Got Your Back』で自己最高記録を更新した。

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8月5日、オリコンによると、ILLITの日本2ndシングル『I Got Your Back』は、発売初週に7万1009枚を売り上げ、最新の「週間シングルランキング」（8月10日付）で4位にランクインした。これは、ILLITが同ランキングで記録した自己最高の初週売上となる。

（写真提供＝BELIFT LAB）

音源とミュージックビデオにも熱い反応が寄せられている。タイトル曲『I Got Your Back（Feat. JISOO, MOMOKA of HANA）』は、公開直後に音楽配信サービス「AWA」のリアルタイム急上昇チャートで1位を獲得。さらに、LINE MUSIC、Apple Music Japan、Spotify Japanなど、日本の主要音源チャート上位にもランクインした。

ILLITならではの風変わりで弾けるような“ILLITコア”を盛り込んだミュージックビデオは、ユーチューブ「週間人気ミュージックビデオ（グローバル）」にランクイン。日韓で人気を集めるILLITと、HANAのJISOO、MOMOKAによるコラボレーションが、世界中の音楽ファンの心を捉えたと評価されている。

日本の番組やフェスティバルでも存在感を示している。ILLITは8月3日、フジテレビ『めざましテレビ』とTBS『CDTVライブ！ライブ！』に相次いで出演し、エネルギッシュなパフォーマンスを披露した。翌4日には「めざまし WANGANフェスティバル」で、日本の人気ガールズグループCUTIE STREETと合同ステージを繰り広げ、会場を盛り上げた。

ILLITは今後も日本のファンと交流を広げる。8日にはダイバーシティ東京 プラザで新シングルの発売記念イベントを開催し、9日には大型音楽フェスティバル「LuckyFes’26」に出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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