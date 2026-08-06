ふっくら胸元をのぞかせ…TWICE・モモ、色気漂う姿にファン悶絶「すんごい」「気絶しちゃう」 | RBB TODAY

TWICEのモモが、色っぽい魅力でファンを惹きつけた。

モモは最近、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を投稿した。

【写真】モモ、“ふっくら胸元”際立つタンクトップ姿

公開された写真でモモは、淡いピンクのレースがあしらわれたインナーに、胸元が大きく開いたブラウンのタンクトップを重ねている。抜群の美貌に加え、カメラを見つめる色っぽい表情が視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「すんごい」「めっちゃかわいい」「気絶しちゃう…」「ドキドキ」といった反応が寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは7月10～12日、ソウル・KSPO DOMEで6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」のアンコール公演を開催し、約1年にわたる大規模ツアーを締めくくった。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

■【写真】「お願いだから服を着て」モモ、“脇腹丸見え”衣装

■【写真】ほぼ丸見え…モモ、ランジェリー衣装

■【写真】モモ、“ピチッ”と衣装でグラマラスボディ披露