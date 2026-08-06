LE SSERAFIM・ウンチェ、千葉ロッテ戦の始球式に登場！堂々投球で“勝利の女神”に | RBB TODAY

LE SSERAFIMのウンチェが、日本プロ野球の始球式に登場し、“勝利の女神”となった。

LE SSERAFIMの影響力が、音楽を超えてスポーツ、ゲーム、ファッションなど、さまざまな分野へと広がっている。

【写真】LE SSERAFIM、始球式で“特別パフォーマンス”

ウンチェは8月5日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズのホームゲームで始球式を務めた。千葉ロッテマリーンズの代表的な夏のイベント「BLACK SUMMER WEEK」のスペシャルゲストとして招かれたウンチェは、堂々とした投球で会場を沸かせた。

（写真提供＝）ウンチェ

この試合で千葉ロッテマリーンズが大勝したことから、ウンチェは一躍“勝利の女神”となった。試合後のインタビューでは、「メンバーたちの応援のおかげで、思い切り投げることができました」とし、「来週は『SUMMER SONIC』のステージで再びここに立つ予定なので、さらに楽しみです」と感想を語った。LE SSERAFIMは、8月14日から16日まで開催される「SUMMER SONIC 2026」への出演を控えている。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）ウンチェ

このほかにも、LE SSERAFIMは世界のスポーツやゲーム分野で活動の幅を広げている。最近は、2ndフルアルバムのタイトル曲『BOOMPALA』のステージを、米プロバスケットボール（NBA・WNBA）と連携したAmazon Musicのコンテンツ「In the Paint」で披露し、世界のスポーツファンに強烈な印象を残した。

2023年には、アクションゲーム「オーバーウォッチ」とのコラボレーションシングル『Perfect Night』で大きな反響を呼んだ。さらに、LE SSERAFIMは9月13日に開催される「BlizzCon 2026」のステージにも再び登場し、その存在感を示す予定だ。

また、世界的クリスタルジュエリーブランド「スワロフスキー（SWAROVSKI）」は、韓国アンバサダーを務めるチェウォンとの縁をもとに、ワールドツアーのオープニング衣装を特別に制作した。スワロフスキーは最近、「2026 FIFAワールドカップ」の決勝戦ハーフタイムショーに出演したマドンナとシャキーラの衣装も手がけており、LE SSERAFIMのグローバルな存在感を印象づけている。

なお、LE SSERAFIMは現在、日本で「2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’ IN JAPAN」を開催中。大阪と神奈川での公演を盛況のうちに終え、8月8日・9日には静岡・エコパアリーナでツアーを続ける。

（記事提供＝OSEN）

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。

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