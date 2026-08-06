Wanna One出身パク・ジフン、上海ファンミーティング中止を発表「やむを得ない事情」 | RBB TODAY

Wanna One出身の俳優パク・ジフンが、上海ファンミーティングの中止を発表した。

所属事務所YYエンターテインメントは8月5日、公式ファンページを通じて「9月に開催予定とご案内していた『2026 PARK JI HOON CHINA FANMEETING [RE:FLECT] IN SHANGHAI』は、やむを得ない事情により実施しないこととなりました」と発表した。

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続けて、「上海ファンミーティングを待っていてくださったファンの皆さまに混乱を招いたことを心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解くださいますようお願いいたします」とし、「今後、より良い姿でお会いできるよう最善を尽くします」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）パク・ジフン

パク・ジフンは今年5月の東京公演を皮切りに、ソウル、クアラルンプール、ホーチミン、ハノイ、香港、台北、バンコク、シンガポール、ジャカルタなど、アジア各地を巡るファンミーティングツアーを盛況のうちに展開してきた。

上海公演は中止となった一方、現地スケジュールに変更が生じたフィリピン・マニラ公演は、会場をマカオの「グランド リスボア パレス リゾート マカオ ザ グランドホール」に変更し、ファンとの交流を続ける予定だ。

◇パク・ジフン プロフィール

1999年5月29日生まれ。韓国・馬山（マサン）出身。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、Wanna Oneのメンバーとしてデビュー。2019年のWanna One解散後、1stミニアルバム『O'CLOCK』でソロデビューを果たした。歌手の傍ら俳優業にも力を注ぎ、2019年にはJTBCドラマ『コッパダン：朝鮮婚談工作所』に出演した。

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