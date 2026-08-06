i-dle・ミヨン、日本で初のソロ曲発表へ！8月10日にデジタルシングル『RUN AWAY』リリース | RBB TODAY

i-dleのミヨンが、日本でソロ活動を本格始動する。

初の日本デジタルシングル『RUN AWAY』をリリースする。

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所属事務所CUBEエンターテインメントは8月6日、ミヨンの日本デジタルシングル『RUN AWAY』のアートワークティザーイメージを公開した。

公開された写真には青空が収められており、新曲の爽やかな雰囲気を感じさせる。

（画像提供＝CUBEエンターテインメント）

i-dleのメインボーカルを務めるミヨンは、OSTへの参加や他アーティストとのコラボレーションを通じて、確かな歌唱力を披露してきた。

2022年には、初のソロミニアルバム『MY』のタイトル曲『Drive』で、韓国の音源チャートと音楽番組の1位を獲得。昨年発表した2ndミニアルバム『MY, Lover』のタイトル曲『Say My Name』では、韓国の主要チャートに加え、中国のQQ Musicベストセラー日間・週間チャートでも1位を記録した。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）

ミヨンが所属するi-dleは、9thミニアルバムのタイトル曲『Gimme Dat Love』での活動をはじめ、4度目のワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」や、アメリカの音楽フェスティバル「ロラパルーザ」への出演など、活発なグローバル活動を続けている。

ミヨンの初の日本デジタルシングル『RUN AWAY』は、8月10日に主要音源配信サイトを通じて公開される。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

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