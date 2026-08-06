BTS・JIMINにドハマり!?　韓国アラフィフ女優、朝から“推し活”でベッドを離れられず | RBB TODAY

女優チャン・ガヒョン（49）が、BTS・JIMINに夢中な日常を公開した。

朝からベッドを離れられなかった理由は、JIMINの動画だった。

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8月5日に韓国で放送されたTV朝鮮のバラエティ番組『パーフェクトライフ』（原題）では、チャン・ガヒョンが娘と過ごす日常や、健康管理の秘訣を公開した。

この日の放送で、チャン・ガヒョンは更年期以降の体重増加に悩んでいた時期を振り返った。「更年期を迎えてからかなり太り、ダイエットをしても以前の体重に戻らなかった。このままではいけないと思い、体の管理を始めた」と明かした。

続けて、「最終的に10kgの減量に成功し、現在は55kgを維持している」と話し、継続的な自己管理によって変化した近況を伝えた。

しかし、この日公開されたチャン・ガヒョンの日常には、意外な一面もあった。

（画像＝TV朝鮮）JIMINの動画を見るチャン・ガヒョン

朝早く目を覚ましたものの、なかなかベッドから起き上がれず、ショート動画を見続けていた。その動画に映っていたのは、BTSのJIMINだった。

チャン・ガヒョンがJIMINの映像を見ながら過ごす姿に、パネラーのイ・ソンミが「JIMINに夢中なのね」と声をかけると、本人は「JIMINに夢中です」と答え、率直なファン心を明かした。

結局、ベッドから出られずにいたチャン・ガヒョンは、娘が部屋に入って起こした後、ようやく一日をスタートさせ、笑いを誘った。

なお、チャン・ガヒョンは1977年生まれ。2000年に歌手兼プロデューサーのチョ・ソンミンと結婚し、1男1女をもうけたが、2020年に離婚した。

その後、TV朝鮮のバラエティ番組『私たち離婚しました2』（原題）に出演し、離婚後の近況を公開したことがある。

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