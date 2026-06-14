目が泳いじゃう…LE SSERAFIM・チェウォン、背中丸見えミニワンピで艶やかに | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、チェウォンがダークな一面を披露した。

去る6月13日、チェウォンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】チェウォン、丸開けタイトミニワンピ姿

キャプションには何も綴らず、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、LE SSERAFIMがガールズグループILLIT、KATSEYEとともにリリースしたコラボ曲『ICONIC BY MISTAKE』のミュージックビデオの撮影現場での様子である。チェウォンは、活動休止前に撮影と音楽番組への出演に参加したと思われる。

（写真＝チェウォンInstagram）

写真のなかのチェウォンは、黒いストレートヘアに背中が開いた黒色のワンピースを着用している。墓地のセットと相まって、彼女のダークな魅力が引き出されている。

投稿を目にしたファンからは、「チェウォン久しぶり！すごく会いたい」「可愛すぎ」「生まれたときからアイコニック」といった反応が寄せられていた。

なお、チェウォンは現在、首の痛みにより活動を一時休止中だ。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base ～君がくれたもの～』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。

■【写真】「衝撃的」チェウォン、無防備な胸元

■【写真】チェウォン、白キャミ姿で見せたほろ酔いSHOT

■【写真】チェウォン、水着ショット