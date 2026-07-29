BTS・V、女子中学生の才能に目を留めた？ ダンス動画に残した“短い一言”に反響続々 | RBB TODAY

BTSのVが、ある女子中学生に向けて放った一言が注目を集めている。

Vの反応を受け、彼女は一躍話題の人物となった。

【話題】顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”

最近、韓国のダンスコンテンツ「School of Dance」の公式インスタグラムに一本のダンス動画が公開された。

（写真提供＝OSEN、「School of Dance」公式Instagram）

公開された映像には、ある中学校の女子生徒が音楽に合わせて踊る姿が収められている。明るい表情で前に出た生徒は、曲が始まるとパワフルなダンスを披露し、会場を圧倒。余裕あふれる表情で体育館を沸かせ、友人たちの視線を一身に集めた。

同動画は692万回再生を記録するなど、大きな反響を得ている。また、同じ生徒が登場する別の映像も894万回再生を突破した。

女子中学生のダンス動画が注目されたのは、Vの反応がきっかけだった。

（写真＝「School of Dance」公式Instagram）

Vは該当動画に自身のSNSアカウントから「HYBE、早く早く」とコメント。女子生徒のダンススキルに魅了され、所属事務所HYBEに“早くキャスティングして”と呼びかけたものとみられる。

これを受け、「School of Dance」側は「Vさんも見たあの子」と紹介し、追加の投稿を公開した。

（記事提供＝OSEN）

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

■【写真】「国宝級イケメン」V、日本の美容整形医が絶賛！

■【写真】身長差にドキッ…Vと女性スタッフの2SHOT

■【画像】Vが訪れて「聖地」になった場所