AND2BLE、日本デビュー前から人気爆発！タワレコなど主要チャートで快進撃続く | RBB TODAY

AND2BLEが日本デビュー前から存在感を放っている。

AND2BLEは5月26日にリリースした1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』で、日本の主要チャート上位にランクイン。正式デビュー前にもかかわらず、高い人気を集めている。

【写真】AND2BLE、圧倒的な“顔面力”

YHエンターテインメントは、「AND2BLEの『Sequence 01：Curiosity』が、タワーレコードの全店総合アルバム週間チャート（集計期間：2026年6月1日～6月7日）で2位を記録した」と発表した。

同アルバムは、タワーレコード京都店のK-POPデイリーチャートで4度の1位を獲得したほか、週間チャートでも最高2位を記録。また、タワーレコード梅田NU茶屋町店のデイリーチャートでは1位に輝いた。

さらに、Billboard JAPANダウンロード・アルバム・チャートで2位、オリコン週間合算アルバムランキングで4位を記録。日本の主要音楽チャートで好成績を収め、日本正式デビュー前から確かな存在感を示している。

（写真提供＝OSEN）AND2BLE

AND2BLEは『Sequence 01：Curiosity』で、HANTEOチャート基準の初動売上73万枚を突破。歴代グループのデビューアルバム初動売上ランキングで4位に入るなど、目覚ましい成果を上げている。

（記事提供＝OSEN）

◇AND2BLEプロフィール

YHエンターテインメントからTEMPEST以来約4年ぶりにデビューしたボーイズグループ。オーディション番組『BOYS PLANET』発のZEROBASEONE出身のジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンと、EVNNE出身のユ・スンオンの5人組。グループ名は、「AND」と「DOUBLE」を組み合わせた造語で、一面的な姿ではなく、多様な内面が重なり合いながら“自分らしさ”を広げていくという意味が込められている。2026年5月26日に1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』でデビュー。

■【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」

■【写真】ファン悶絶…ハン・ユジン、着崩した制服姿

■【写真】リッキー、肉体美輝く"2次元体型"に視線釘付け