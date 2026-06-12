 オードリー若林、初小説「青天」で175回直木賞候補作にノミネート！ | RBB TODAY
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オードリー若林、初小説「青天」で175回直木賞候補作にノミネート！

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若林正恭【撮影：竹内みちまろ】
  • 若林正恭【撮影：竹内みちまろ】

　お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が手掛け小説「青天」が第175回直木三十五賞の候補作品としてノミネートされた。

　2月に刊行された「青天」。これまでエッセイを手掛けてきた若林のはじめての小説作品で、販売前に重版が決定し、発売後2週刊で累計発行部数28万部を突破する異例の大ヒット小説としても話題となっていた。

　舞台となっているのは1999年の東京。高校のアメリカンフットボール部に所属する主人公が描かれている。

　なお、直木賞へのお笑いタレントのノミネートは本作品がはじめてとなる。

　直木賞の選考会は7月15日に都内で行われる。


オードリー若林、現在のオードリーは「俺のプランと違う」と嘆き! | RBB TODAY
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お笑いコンビ・オードリーの若林正恭と春日俊彰が、29日放送の「アメトーーク!」（テレビ朝日系）の「コンビ芸人ホームルーム」企画に出演。若林が現在のオードリーは「俺のプランと違う」と嘆く場面があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/03/30/159389.html続きを読む »

オードリー若林、「アイドルはアスリート」日向坂46と出会って感じたアイドルの鮮烈な美しさ | RBB TODAY
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オードリー若林正恭が、4日放送の『オードリーのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で、日向坂46と出会ったことで感じた「アイドル観」を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/06/05/199099.html続きを読む »

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