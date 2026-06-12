オードリー若林、初小説「青天」で175回直木賞候補作にノミネート！ | RBB TODAY

お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が手掛け小説「青天」が第175回直木三十五賞の候補作品としてノミネートされた。
2月に刊行された「青天」。これまでエッセイを手掛けてきた若林のはじめての小説作品で、販売前に重版が決定し、発売後2週刊で累計発行部数28万部を突破する異例の大ヒット小説としても話題となっていた。
舞台となっているのは1999年の東京。高校のアメリカンフットボール部に所属する主人公が描かれている。
なお、直木賞へのお笑いタレントのノミネートは本作品がはじめてとなる。
直木賞の選考会は7月15日に都内で行われる。
オードリー若林、現在のオードリーは「俺のプランと違う」と嘆き! | RBB TODAY
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オードリー若林、「アイドルはアスリート」日向坂46と出会って感じたアイドルの鮮烈な美しさ | RBB TODAY
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