オードリー若林、初小説「青天」で175回直木賞候補作にノミネート！ | RBB TODAY

お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が手掛け小説「青天」が第175回直木三十五賞の候補作品としてノミネートされた。

2月に刊行された「青天」。これまでエッセイを手掛けてきた若林のはじめての小説作品で、販売前に重版が決定し、発売後2週刊で累計発行部数28万部を突破する異例の大ヒット小説としても話題となっていた。

舞台となっているのは1999年の東京。高校のアメリカンフットボール部に所属する主人公が描かれている。

なお、直木賞へのお笑いタレントのノミネートは本作品がはじめてとなる。

直木賞の選考会は7月15日に都内で行われる。

