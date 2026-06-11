BOYNEXTDOOR・テサン、妹の“推し”は別アイドル？「お小遣いをあげると『愛してる』って…」 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORのテサンが、妹の“推し活”エピソードを明かした。

6月11日、YouTubeチャンネル『DdeunDdeun』にBOYNEXTDOORのテサン、ウナク、ジェヒョンが出演し、さまざまなトークを繰り広げた。

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BOYNEXTDOORのメンバーたちを見たMCのユ・ジェソクは、「メンバー同士の仲がいいね」と話し、メンバーたちも「そうだと思います」と認めた。

（画像＝YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」）

その後、ユ・ジェソクがテサンに兄弟構成について尋ねると、テサンは「弟が1人と妹が1人います。弟はウナクと同い年で、僕とは2歳差です。妹とは9歳離れています」と説明した。続けてユ・ジェソクが「じゃあ妹さんは何年生まれなの？」と聞くと、テサンは「2013年生まれです」と答えた。

妹がとてもかわいいのではないかという質問に、テサンは「本当にかわいいし、愛おしいです」と笑顔を見せた。また、「弟や妹は普段、『愛してる』なんて言わないのに、お小遣いを送ると『愛してる』って言うんです」と打ち明けた。

するとウナクも、「うちの妹もそうです。絶対に『愛してる』なんて言わないです。今、中学2年生なんですが、友達と仁川（インチョン）に遊びに行ったそうなんです。家は龍仁（ヨンイン）なのに、バスで行ったと聞いてすごく心配になりました。それで、タクシーで帰ってきなさいとお小遣いを送ったら、その時になって『愛してる』『お兄ちゃんしかいない』と言い出して。突然『お兄様』と呼ばれました。一度も聞いたことがなかったです」と話し、笑いを誘った。

また、テサンは「うちの妹は、好きなアイドルが別にいるんです」と明かした。すかさずジェヒョンが、「しかも僕たちと同じ世代のアイドルです」と付け加えた。

これにテサンは、「僕がお小遣いをあげると、そのアイドルのグッズやアルバムを買います。誕生日カフェにも行くんです」とし、「コンサートにも行きたいと言うので、お小遣いを送ってあげました」と語った。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパーZICOがプロデュース。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日にシングル『AND,』で日本デビュー。

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