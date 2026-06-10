なすなかにし、脳梗塞を乗り越えた那須と支えた相方の絆をA-Studio+で告白 | RBB TODAY

お笑いコンビ・なすなかにしが、12日放送の『A-Studio+』（TBS）に出演する。

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔は、なすなかにしのルーツを探るべく、妹のように可愛がっているいとこ・みくさんに取材を敢行。子どもの頃から本当の兄弟のように一緒に遊んでいたことなどが語られた。さらに、みくさんから提供されたプライベート写真の中にまさかの写真が混じっていたことが判明し、スタジオは大爆笑に包まれた。

（ｃ）TBS

取材現場には中西の妻・高田沙千子（梅小鉢）も参加し、事務所の後輩芸人だった妻との馴れ初めが語られる。また、那須の妻・濱田准との馴れ初めや、個性的すぎる妻の驚くべき行動も明かされる。

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鶴瓶と藤ヶ谷は先輩芸人のフットボールアワー・後藤輝基にも取材。後藤から「カッコつけなくなって、いい方向に向かったんじゃないか…」と告げられると、今の姿からは想像もできないトガっていた大阪若手時代の様子が明かされた。さらに、『ウチのガヤがすみません！』でよくやっていたコンビの合わせ技をヒロミと後藤が喜んでくれたことが転機となり、ロケなどの仕事が増えていったことへの感謝の言葉も。

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2023年12月に脳梗塞を発症した那須。突然発症した時のエピソードや、発症を告げられた時の中西の心境が語られる。医師から症状を告げられた際に中西が驚いた那須の妻が放った一言についても明かされる。