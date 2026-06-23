佐藤綺星、秋山由奈ら“新時代のAKB48”選抜5名が表紙&巻頭グラビアに登場！ | RBB TODAY

今年3月に創刊40周年を迎えた雑誌『アップトゥボーイ』（ワニブックス）。40周年記念号第5弾となるvol.364の表紙&巻頭グラビアには、AKB48が登場する。

結成21周年を迎えたAKB48。同誌では新時代に燦然と輝く現在のAKB48の代表ともいえる佐藤綺星、秋山由奈、八木愛月、伊藤百花、川村結衣の選抜5名が登場。圧倒的なビジュアルで20ページにわたるグラビアを飾っている。

『アップトゥボーイ』vol.364表紙

佐藤綺星×秋山由奈×八木愛月×伊藤百花×川村結衣(AKB48)

今回のグラビアでは、3種類の衣装を通じてメンバーそれぞれの多様な魅力を表現。AKB48のアイコンともいえる制服衣装では圧倒的なアイドル性を、ナチュラルな部屋着では等身大の柔らかい素の表情を切り取り、そして令和の空気感とアイドルとしての王道を兼ね備えた白ドレスでは洗練された透明感と大人びた美しさを見せている。グループが築き上げてきた原点とアップデートされ続けるAKB48の今の魅力が凝縮された、ファン必携のメモリアルなグラビアとなっている。

伊藤百花×川村結衣×佐藤綺星(AKB48)※左から

秋山由奈×八木愛月(AKB48)※左から

また、同誌の連載で毎号フィーチャーされているAKB48の倉野尾成美が、今号ではロンググラビア&TSUTAYA限定版の表紙に登場。夕暮れ時にスーパーへ立ち寄り家路につくというシチュエーションのもと、肩の力が抜けた完全オフモードの素顔を披露。親密な空気感の中で切り取られた生活感あふれる等身大の魅力が楽しめる。

『アップトゥボーイ』vol.364TSUTAYA版表紙

倉野尾成美(AKB48)

アップトゥボーイvol.364_TSUTAYA版_裏表紙

さらに、同号の発売を記念して6月23日から7月5日まで、AKB48×『アップトゥボーイ』パネル展が東京・渋谷のHMV&BOOKS SHIBUYAにて開催される。直筆サイン入りパネルの抽選プレゼントなどの特典も用意されており、AKB48特集号を盛り上げる企画となっている。