男同士で脱毛し合う関係と告白　ジェジュン、親友の秋山成勲を実家に招待「家族以上の関係です」 | RBB TODAY

「男同士でブラジリアンワックス脱毛するのは大変」

ジェジュンと秋山成勲が特別な友情を披露する。

【写真】ジェジュンと秋山のプライベートショット

6月11日夜に韓国で放送される『新商品発売～コンビニレストラン』は、ジェジュンが13年来の親友である格闘家・タレントの秋山成勲を実家に招待する様子が公開される。

この日公開されるVTRでは、ジェジュンが両親の住む実家に秋山を招待。長年にわたり親交を深めてきた2人は、韓国芸能界でも有名な親友として知られている。

ジェジュンは「男同士でブラジリアンワックス脱毛するのは本当に大変です。僕たちは家族以上の関係です」と語り、深い絆を披露する。

また、VTRを見守っていた出演者たちからは「今日のジェジュンはいつも以上に子猫みたい」との声も。野性的でワイルドな魅力を持つ秋山の隣で、ジェジュンが愛らしい一面を見せたという。

さらに秋山はジェジュンの両親の前で「ジェジュンは結婚しなくてもいい」と発言。予想外のコメントにスタジオはもちろん、ジェジュンの両親も驚きを隠せなかった。

（画像＝KBS）

13年にわたり友情を育んできた2人が見せる息の合ったやり取りに、視聴者からも大きな関心が集まりそうだ。

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