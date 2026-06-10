“破局報道”当日に日本での近況公開…少女時代・スヨンの投稿に注目「大丈夫？」 | RBB TODAY

少女時代のメンバーで女優としても活躍するスヨンが、俳優チョン・ギョンホとの14年にわたる交際に終止符を打った。

そんななか、破局報道が伝えられた当日に日本での近況を公開し、注目を集めている。

【写真】スヨン、“破局報道”当日の投稿

スヨンは6月9日、自身のSNSに特別なコメントを添えず、近況を収めた写真を投稿した。

公開された写真には、ブラックのミニドレス姿で明るい笑顔を見せるスヨンをはじめ、知人たちとの食事を楽しむ様子やメイクを受ける姿など、日本で撮影された何気ない日常の一コマが収められていた。

この投稿はチョン・ギョンホとの破局が報じられた当日に公開されたこともあり、大きな関心を集めた。

（写真＝スヨンInstagram）

投稿には約50万件の「いいね」が寄せられ、コメント欄には5000件を超えるメッセージが寄せられた。

ネット上では、「関係ない私まで失恋した気分で胸が苦しい」「14年という時間は本当に美しかったのに、なぜ別れなければならなかったのだろう」「あなた自身の幸せを見つけて。あなたにはその価値がある」「大丈夫ですか？」など、スヨンを励ます声が相次いだ。

スヨンとチョン・ギョンホは昨年12月、お互いのSNSアカウントのフォローを解除したことが確認され、破局説が浮上した。しかし、その後チョン・ギョンホが再びスヨンをフォローしたことで、騒動はひとまず収束した。

現在は、2人とも互いのアカウントのフォローを解除している状態だ。

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生、本名チェ・スヨン。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビュー。解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビュー。グループ内では最高身長（172cm）。少女時代活動当時から女優業にも挑戦し、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを担当。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』『ガール・コップス』、ドラマ『今日、妻やめます～偽りの家族～』『ザ・プロファイラー ～見た通りに話せ～』『それでも僕らは走り続ける』など。2014年1月に7歳年上の俳優チョン・ギョンホとの交際を認めたが、2026年6月に破局。

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