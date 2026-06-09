戸田恵梨香、話題のネトフリドラマ「地獄におちるわよ」に出演を決めた理由を明かす「人間として興味が湧いた」 | RBB TODAY

俳優の戸田恵梨香が8日、『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演。大きな話題となったネットフリックスのドラマ『地獄に堕ちるわよ』に出演を決めた理由を明かした。

司会の上田晋也から「意外でしたよね、まさか戸田さんが細木数子さんを演じるっていうのは」と話を振られると、戸田は「まさか自分が細木数子を演じるなんて、夢にも思っていなかったので」と自分でも予想外のオファーだったと話す。戸田自身、「どういう意図で私にお話をくださったんだろう？」と疑問に感じていたとのこと。引き受けるかどうか決めるため台本を読んだところ、「スゴイ面白くって」と役を引き受けることにしたと語った。「まさか誰かの家を燃やそうとしたとか思わなくて、結構壮絶」と話すと、原田泰造と有田鉄平が「ちょっと待って、僕これから（見る予定）」と慌ててネタバレを止めた。

この日は戸田が演じた細木さんの娘、細木かおりも出演。戸田はかおりに会うのはこれで2度目。初めて会ったのは『地獄に堕ちるわよ』のクランクアップ直後のことで、レストランで偶然居合わせ、挨拶をした。その時戸田はかおりに対して「よくご家族が許可を出されましたね」と言い、かおりはドラマが公開されるまでかなり不安を感じていたという。かおりに「母は好きな人、嫌いな人がはっきり分かれる人なので、よく（役を）お受けになったなと思って」と主演を引き受けた理由を尋ねられた戸田。「本当は心の中では何を思ってたんだろうと、人物に興味が湧いちゃったんですよ」と理由を明かしていた。