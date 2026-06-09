生田絵梨花が松本清張『天城越え』に主演「もがきながら必死に演じさせていただきました」 | RBB TODAY

松本清張原作のドラマ『天城越え』がNHK総合テレビで放送されることになった。

放送は前編が7月11日（土）夜10時から10時45分、後編が7月18日（土）夜10時から10時45分。NHK ONE（新NHKプラス）での同時・見逃し配信も予定されている。

同作は松本清張の短編集『黒い画集』を原作とし、主人公・大塚ハナを生田絵梨花が演じる。

（ｃ）NHK

【あらすじ】

昭和31年。静岡県で印刷業を営む望月次郎（萩原聖人）は、定年間近の田島刑事（岸谷五朗）から「刑事捜査資料」の印刷を頼まれる。その中には土木作業員殺害事件の記述があり、「修善寺の遊女」大塚ハナ（生田絵梨花）と、天城トンネル付近で目撃された14歳の少年が関わっていた。資料を読んだ望月の封印していた記憶がよみがえる。「少年」は31年前の自分であり、大塚ハナは初恋の女性だった。やがて事件の真相が明かされ、望月はハナと運命の再会を果たす。

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主演の生田絵梨花はコメントを寄せた。「『天城越え』大塚ハナを演じると伺った時は、自分に務まるだろうかという怖さがありました。ハナが生きてきた過酷な境遇や、その胸の内をこの身に宿せるよう、もがきながら必死に演じさせていただきました。今の時代は生き方や働き方にさまざまな選択肢がありますが、ハナが生きた時代は、生まれた環境によって人生が大きく左右される時代です。そんな不条理な運命の中で生きるハナが、少年との出会いによって、何を守ろうとするのか。その姿を通して、もしこの時代を私たちが生きていたなら…そんなことも想像しながら、身近にこの作品を受け取っていただけたら嬉しいです。ぜひご覧ください」。

出演は生田絵梨花のほか、萩原聖人、奥野瑛太、岡田結実、末次寿樹、杏子、波岡一喜、高木勝也、佐々木春香、永山愛理、浅見小四郎、阪田マサノブ、菅原大吉、今野浩喜、温水洋一、田口浩正、篠原ゆき子、若村麻由美、岸谷五朗ほか。

なお初回放送は2025年5月10日にBSプレミアム4Kで89分版として放送済みだ。