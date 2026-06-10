佐々木久美がエレガントな黒ドレス姿披露　SSFF & ASIAレッドカーペットで存在感 | RBB TODAY

アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア」（SSFF & ASIA）のアワードセレモニーおよびレッドカーペットイベントが10日、都内で開催され、佐々木久美、別所哲也、LiLiCoら豪華出演者がフォトセッションを行った。

別所哲也【写真：竹内みちまろ】

LiLiCo【写真：竹内みちまろ】

別所哲也、LiLiCo【写真：竹内みちまろ】

別所哲也、LiLiCo【写真：竹内みちまろ】

レッドカーペットイベントでは、最初に、映画祭代表の別所哲也とフェスティバルアンバサダーのLiLiCoが登場した。

別所は「不安なことも、不確実なことも多い中、光の絵の具でできた映画で素敵なシネマトラベルをしていただけたらと思います」などとあいさつ。別所がセレモニーでは毎回LiLiCoが着物姿で出演してくれると告げると、LiLiCoは、帯が夫である小田井涼平の母親から贈られたものであることを明かした。「小田井とはあまり仲が良くないかもしれないけど、（小田井の）お母さんとは仲がいいんです」と軽快なトークで会場を沸かせ、続けて、「こちらは夫からいただきました。『これ着けたら』って言って」と、小田井からプレゼントされたという帯に着けた万華鏡のアクセサリーを見せ、笑顔を弾けさせた。

別所とLiLiCoに続き、長浜広奈、本望あやか、藤井恋、藤原暖、望月理恵、庄司浩平、安野澄、川瀬陽太、植野行雄（デニス）、江上敬子（ニッチェ）、森永悠希、西野亮廣、青山隼（SHOW-WA）、塩田将己（SHOW-WA）、佐々木久美、水野美紀、北村一輝、和田彩花、宮藤あどねらがレッドカーペットイベントに参加し、フォトセッションを行った。

佐々木久美【写真：竹内みちまろ】

佐々木久美【写真：竹内みちまろ】

佐々木久美【写真：竹内みちまろ】

「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア」（SSFF & ASIA）レッドカーペット【写真：竹内みちまろ】

佐々木久美は、ワンショルダーのブラックドレス姿で登場。エレガントな大人の雰囲気を漂わせ、報道陣を魅了した。

望月理恵【写真：竹内みちまろ】

北村一輝【写真：竹内みちまろ】

本望あやか【写真：竹内みちまろ】

和田彩花【写真：竹内みちまろ】

江上敬子【写真：竹内みちまろ】

宮藤あどね【写真：竹内みちまろ】

塩田将己【写真：竹内みちまろ】

安野澄【写真：竹内みちまろ】

庄司浩平【写真：竹内みちまろ】

植野行雄【写真：竹内みちまろ】

森永悠希【写真：竹内みちまろ】

水野美紀【写真：竹内みちまろ】

長浜広奈【写真：竹内みちまろ】

川瀬陽太【写真：竹内みちまろ】

青山隼【写真：竹内みちまろ】

西野亮廣【写真：竹内みちまろ】

藤井恋【写真：竹内みちまろ】