刃物を持ってナナ宅に侵入…30代男、懲役7年の実刑判決　被害者を「殺人未遂」で逆告訴も | RBB TODAY

ガールズグループAFTERSCHOOL出身で女優として活動するナナの自宅に侵入し、刃物で脅して金品を奪おうとした30代の男に実刑判決が下された。

議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州（ナミャンジュ）支院刑事第1部は6月9日、強盗致傷の罪で起訴された30代の男Aに対し、懲役7年を言い渡した。

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Aは昨年11月15日午前6時頃、京畿道（キョンギド）九里（クリ）市にあるナナの自宅に侵入。刃物を持ってナナと母親を脅し、金品を奪おうとしたとして裁判にかけられた。

当時、ナナ親子は侵入者ともみ合いになった末、自らAを取り押さえ、その後警察に通報した。この過程で、ナナ親子とAの双方が負傷したと伝えられている。

逮捕されたAはその後、自身も負傷したとしてナナを殺人未遂および特殊傷害の疑いで告訴した。しかし警察は、ナナ側の行為を正当防衛と判断し、不送致処分とした。

（写真提供＝OSEN）ナナ

裁判の過程でもAは、自身は刃物を所持しておらず、むしろナナ側が先に刃物を持って脅したと主張。また、事件当時に刃物で5センチ以上の傷を負ったとする医師の所見書を裁判所に提出する意向も示していた。

これに対し、ナナは法廷に証人として出廷し、当時の状況について自ら証言した。ナナは「被告が持っていた刃物を取り上げようとしてもみ合いになった」とし、「説得と懇願を続けた末、ようやく刃物を手放させることができた」と述べた。

さらに、「なぜ母と私がこのような屈辱を受けなければならないのか分からない」とし、「被告にはこれ以上争うのをやめ、自らの行いを反省してほしい」と訴えた。

検察は結審公判で、「被告は刃物を所持したまま被害者宅に侵入してけがを負わせ、その後も容疑を否認し続け、反省の態度を見せていない」として、懲役10年を求刑していた。

なお、この事件は、ナナが侵入者を取り押さえる過程で生じた負傷を理由に、加害者側が逆にナナを告訴したことで大きな注目を集めた。

ナナは逆告訴を受け、警察の取り調べや法廷への出廷を余儀なくされるなど、精神的な苦痛を受けたと伝えられている。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

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