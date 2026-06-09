いくらなんでも短すぎる…aespa・カリナ、ピチピチミニ丈で“美太もも”全開「見惚れた」 | RBB TODAY

aespaのカリナが、圧倒的なスタイルでファンを魅了した。

カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、ホワイトで統一されたステージ衣装をまとったカリナの姿が収められている。ミニ丈のボトムスを完璧に着こなし、スラリとした美脚で視線をさらった。

投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「美しすぎる」「足なっが」「見惚れた」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは、5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリース。現在、精力的にカムバック活動を展開している。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

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