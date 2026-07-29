LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYE、コラボ曲MVが“1億回再生”突破！ロングヒットの勢い続く | RBB TODAY

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが、新たな快挙を成し遂げた。

芸能事務所HYBE所属の3組によるコラボ楽曲『ICONIC BY MISTAKE』のMVが、1億回再生を突破した。

【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”

7月29日、各グループの所属事務所は「LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEのスペシャルコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』のMVが、公式YouTubeチャンネルで1億回再生を突破した」と発表した。

（写真提供＝HYBE LABELS）上からLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYE

今回の記録は、MV公開から47日で達成された。先立って同曲は、リリースから41日でSpotifyで累計再生回数1億回を突破しており、今回再び“1億”の大台を達成した。

『ICONIC BY MISTAKE』のMVは、奇抜で大胆な美学が際立ち、公開当初から話題を集めた。墓地や歯科医院、華やかなステージ、燃え上がる荒野など、さまざまな空間を背景に各グループの個性を表現。力強いパフォーマンスと感覚的な映像美が印象的な作品となっている。

同曲は、米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」で74位（8月1日付）にランクインし、6週連続でチャート入りを果たすなど、ロングヒットの勢いを見せている。

（記事提供＝OSEN）

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