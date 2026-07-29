日韓同時デビューに高まる期待！新ボーイズグループAEN（エイエン）、7人の青春ビジュアル公開 | RBB TODAY

グローバルボーイズグループAEN（エイエン）の日韓同時デビューが目前に迫っている。

最後のコンセプトフォトでは、7人の飾らない青春が映し出された。

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AENは7月29日、公式SNSを通じて、デビューミニアルバム『A NEW ERA OF NOW』の最後のコンセプトとなる「Next to You」バージョンの写真を公開した。

先に披露された「Always」「Everywhere」に続き、今回のビジュアルまで公開されたことで、同作に込められたメッセージが一つの物語としてつながった。

「Always」がファンといつも一緒にいるという約束を、「Everywhere」が世界のどこにいても続いていく青春の瞬間を表現したとすれば、「Next to You」には、どんな時もファンのそばにいたいというAENの思いが込められている。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント、アミューズ）AEN

今回のコンセプトフォトは、公園やバス、飲食店など、誰にとってもなじみのある日常空間を背景に撮影され、親しみやすく自由な雰囲気に仕上がった。

メンバーは、デニムやパーカー、ニット帽、キャップなどを取り入れたカジュアルなスタイリングで、飾らない少年らしさを披露。いたずらっぽい表情や自然なポーズを通じて、同世代ならではの青春のエネルギーを表現した。

ステージ上で見せる力強いカリスマとは異なる、ギャップのある魅力も際立った。ともに笑い、駆け回る姿からは爽やかな青春の感性が伝わり、何気ない日常の瞬間にもAENならではの自由で明るいチームカラーが自然に溶け込んでいる。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント、アミューズ）AEN

3つのバージョンのコンセプトフォトが順次公開されたことで、AENが今後ファンとともに紡いでいく特別な思い出や物語への期待も高まっている。

デビュー前から日本のNHKやTBSなど主要放送局への出演を知らせ、グローバルファンの関心を集めてきたAENは、コンテンツを公開するたびに熱い反応を得ながら、次世代グローバルルーキーとして存在感を高めている。

なお、AENは8月5日に日本と韓国でデビューミニアルバム『A NEW ERA OF NOW』を同時リリースし、タイトル曲『X to Z (Next to me)』で本格的な活動に乗り出す。

（記事提供＝OSEN）

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