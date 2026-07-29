元恋人への凶器脅迫容疑も起訴は免れる、過去には人妻との不倫疑惑で裁判沙汰の韓国俳優 | RBB TODAY

俳優のチェ・ジョンウォンが、元恋人への脅迫容疑で捜査を受けていたことがわかった。

だが、法廷に立つ事態は免れた。

【注目】チェ・ジョンウォンの地獄の3年間

7月29日付の『京郷新聞』によると、ソウル中央地検女性児童犯罪調査2部は、チェ・ジョンウォンが元恋人を凶器で脅迫した疑い（特殊脅迫）について、起訴猶予処分を下したという。被害者である元恋人が「処罰を望まない」という意思を示したことが考慮されたとみられる。

また、動画を流布すると脅迫した疑い（性暴力処罰法上の撮影物利用脅迫）とストーカー行為の疑いについては、証拠不十分を理由に不起訴処分となった。

チェ・ジョンウォンは昨年8月、交際相手から別れを告げられた後、相手の自宅を訪れ、凶器を持って脅迫した疑いなどで警察の取り調べを受けていた。

（写真提供＝OSEN）チェ・ジョンウォン

当時、チェ・ジョンウォンは「些細な口論が大きくなった出来事だった。感情が高ぶったことで誤解を招く事態となり、事実とは異なる形で伝わってしまったことを非常に残念に思っている」と釈明していた。

チェ・ジョンウォンは2000年、男性デュオUNのメンバーとして約5年間活動。その後グループ解散を機に俳優へと転向し、ドラマやミュージカルなどの舞台を通じてファンと交流してきた。

2023年には既婚女性との関係をめぐる不倫疑惑が浮上し、相手男性との損害賠償請求訴訟に発展。控訴審では不貞行為があったとは認められないと判断され、騒動は一区切りを迎えた。

◇チェ・ジョンウォン プロフィール

1981年5月1日生まれ。2000年、キム・ジョンフンとともに男性デュオ「UN（ユーエヌ）」としてデビュー。『Gift』『Pado』『My love My bride』など数多くのヒット曲を発表して名前を知らせ、2005年7月には日本デビューを果たした。しかし同年9月にグループが解散。2005年のドラマ『震える胸』を皮切りに俳優として活動し、ドラマ『マイ・シークレット・ホテル』『奥様はサイボーグ』『先輩、その口紅塗らないで』などに出演した。

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