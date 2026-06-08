ブラマヨ吉田、夫婦喧嘩事情明かす！妻の煽りはまさかの「スプラトゥーン」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの吉田敬が7日にXを更新。夫婦喧嘩をした際に妻からまさかのワードで煽られたことを明かした。

吉田はXで、「さっき妻と喧嘩した」と振り返りつつ、その喧嘩の際、話の流れで妻から「スプラトゥーンで私はヤコで5万位だぞ」と言われたとことを報告した。

この発言に吉田は「ヤコ？何それ？スプラトゥーン全体でなら何位ですか？」と聞いたものの、妻からは「ヤコで5万位としか言いようがないんだわ」と言われたとのこと。

これに吉田が「意味わからん。寝不足かお前。寝ろ」と返すと、妻は「わかりましたご主人様。おやすみなさいませ」と言ってきたそう。

吉田は「妻が去った後、私は汗びっしょりになった。なんだあの覇気は？」と怯えつつ、「ヤコ5万位がなんぼのもんなん？凄いんか？」と質問していた。

なお、ゲーム「スプラトゥーン3」では世界中のプレイヤーが地域ごとに2つのチームに分かれ、日本は地域グループ「グループ・ヤコ」に所属している。なお、ソフトの全世界累計販売本数は1,196万本以上となっている。

ポストには、「奥さんスプラ上手なんだな」「奥様の圧が本物だったことだけは伝わってきました」「M-1準々ぐらいの難易度」という声が集まっている。

※ブラマヨ吉田、喧嘩中の妻からの煽りに困惑

