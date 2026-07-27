【Netflix 8月ラインナップ】中島健人主演『SとX』や大人気ヤンキー恋愛リアリティショー『ラヴ上等: シーズン2』など話題作が公開！ | RBB TODAY

Netflixの2026年8月配信ラインナップが公開された。
中島健人がセックス・セラピストを演じるヒューマン・ラブストーリー『SとX』をはじめ、人気アドベンチャーシリーズの最終章『アウターバンクス: シーズン5』、異色の恋愛リアリティーショーとして大きな話題となった『ラヴ上等』の新シーズン、チョン・ヘイン、ハヨンが共演するラブコメディ『恋は飴模様』など、注目の作品が続々公開される。
映画では、手塚治虫の名作『リボンの騎士』を原案にした長編アニメ映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』、ロバート・デ・ニーロ、アダム・スコットが出演するサイコスリラー『ウィスパーマン』、デンマーク発のミステリーサスペンス『見知らぬ私』など、見ごたえある作品が独占配信される。
さらにドキュメンタリーでは、タイで起きた少女失踪事件を追った『チョンプーちゃん殺害事件: メディアは何を問われているのか』、世界的大企業ボーイング社の衝撃的な事実に迫る『告発の果て: ボーイング737MAX墜落事故』など、骨太な作品が配信される。
シリーズ（ドラマ／コメディ／スリラー等）
■『SとX』2026年8月20日配信
中島健人主演、新木優子、三浦獠太ら出演のヒューマン・ラブストーリー。セックスセラピスト・霜鳥壱人のクリニックには、多様で切実な性の悩みが日々寄せられる。霜鳥はそれぞれの声に誠実に向き合うが、彼自身もまた人知れず悩みを抱えていた。
■『アウターバンクス: シーズン5』2026年8月20日配信
人気アドベンチャーがついに完結！仲間を失ったポーグたちは、復讐と贖罪のため奪われた秘宝を追う。それが運命を変える鍵になると信じて…。
■『恋は飴模様』2026年8月7日配信
チョン・ヘイン、ハヨン共演のラブコメディ！記憶を失ったバリキャリ検事が、彼氏を名乗るボクシングコーチと一緒に暮らすことに。果たして本当の愛は生まれるのか？
■『フォーハンズ ～2人のソナタ～』2026年8月29日配信
ソン・ガン、イ・ジュニョン共演の青春音楽ロマンス！芸術高校の首席を務める天才ピアニストのカン・ビオは、逆境を努力で乗り越えてきたチェ・ジョンヨと出会う。
■『マイライフ with ウォルターボーイズ: シーズン3』2026年8月6日配信
人気青春ドラマがシーズン3へ！新たな日常と向き合うジャッキーとウォルター家。思いがけない来訪者や揺れる恋心に次々と試練が訪れる。
■『百年の孤独: パート2』2026年8月5日配信
名作文学原作の人気シリーズ最終章！時代の波に呑まれ、崩壊していく理想郷マコンド。ブエンディア家は、一族の運命を告げる真実へとたどり着く。グランドフィナーレは8月26日に配信。
■『なりすましの鼠』COMING SOON
ソル・ギョング、リュ・ジュンヨル共演のスリラー！正体不明の男によってなりすましに遭った作家ジェ・ムンジェは、危険な闇金業者と手を組むことに…。
■『わが青春の輝き』2026年8月13日配信
オーストラリア発のラブロマンス！結婚よりも作家を夢見る反骨精神旺盛なシビラは、すべてを揺るがす予期せぬ恋に落ちることに…。
■『タイヤーズ ～それでも回るよ人生は～: シーズン3』2026年8月13日配信
人気コメディがシーズン2へ！経営難にある「バレー・フォージ」を立て直しながら、ウィルは自身と向き合い、シェーンは回り道をすることに…。
■『ブラッド・サクリファイス』2026年8月20日配信
スウェーデン発のミステリーサスペンス！警察官2人が残虐に殺害される事件が発生。犯人を追う刑事は疎遠だった元刑事の父親と手を組み、捜査に挑む。
映画
■『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』2026年8月8日配信
手塚治虫の名作漫画『リボンの騎士』を原案に、アニメーター五十嵐祐貴が贈る長編アニメーション映画！故郷を奪われた亡国の王女サファイアは、絶望を乗り越え希望の騎士"リボンヒーロー"となり、強大な敵に立ち向かう。サファイアの声優はサーヤ（ラランド）が務め、小林星蘭、内山昂輝、新谷真弓ら豪華声優陣が集結！
■『ウィスパーマン』2026年8月28日配信
ロバート・デ・ニーロ、アダム・スコット出演、ルッソ兄弟プロデュースのサイコスリラー！誘拐された息子を追う小説家のトムと元刑事の父ピート。事件は30年前の連続殺人犯“ウィスパーマン”へ繋がっていく。
■『ザ・ラストハウス』2026年8月7日配信
注目の密室サスペンススリラー！ある日突然、家に閉じ込められた4人の家族。食料や物資は次第に減り、力を合わせて生き延びる方法を模索するが…。
■『見知らぬ私』2026年8月28日配信
デンマーク発のミステリーサスペンス！ノルウェーで暮らすルイーセは、ある日突然、自分が「3年前に失踪した別人の女性」だと告げられる。
■『グッドラック! は言わないで』2026年8月14日配信
注目の青春ミュージカルドラマ！高校のミュージカルで主役を任されたソフィー。スポットライトを浴びるはずだったが、大きな困難が待ち受けていた。
NETFLIX アンスクリプテッド
■『ラヴ上等: シーズン2』2026年8月4日配信
大人気ヤンキー恋愛リアリティショーがシーズン2へ！今度の舞台は沖縄！新たな学校に全国から多様なヤンキーたちが集結。海辺の校舎で生まれるのは恋か衝突か!? MCはMEGUMIと永野に加え、アーティスト・Awichが新たに参加し、再び恋リアの地平を切り拓く。
■『なんで俺らが山登り』2026年8月18日配信
韓国バラエティ界の人気プロデューサー、ナ・ヨンソクPDサダンが贈る登山バラエティ！登山に興味がなかった芸能人4人が初めて雪山へ挑戦する。
ドキュメンタリー
■『チョンプーちゃん殺害事件: メディアは何を問われているのか』COMING SOON
タイ発の犯罪ドキュメンタリー！人里離れた村で起きた少女失踪事件を巡って、容疑者は一躍時の人となるが、残されたのはある疑問だった。
■『告発の果て: ボーイング737MAX墜落事故』2026年8月19日配信
航空業界の巨人ボーイング社を巡って起こった2度の悲惨な墜落事故。内部告発者によって明かされた衝撃的な事実に迫ったドキュメンタリー。
注目の配信作品
■『災 劇場版』2026年8月20日配信
人気ドラマを劇場用に再構築したサイコサスペンス。前触れもなく不可解な災いに襲われた人々を描く。
■『リライト』2026年8月1日配信
池田エライザ、阿達慶共演のSF青春ミステリー。ノンストップで解き明かされる驚愕の真実とは。
■『教皇選挙』2026年8月1日配信
レイフ・ファインズ主演。次枢機卿たちの思惑が絡んだ新教皇を決める密室選挙の舞台裏と内幕を描く。
■『ディア・ファミリー』2026年8月22日配信
大泉洋主演・実話を基にしたヒューマンドラマ。余命10年の娘を救うため、人工心臓開発に挑んだ家族の愛の物語。
■『ラストマイル』2026年8月29日配信
満島ひかり、岡田将生ら出演。TVドラマ「アンナチュラル」「MIU404」の世界線と交差するノンストップサスペンス。
■『ホウセンカ』2026年8月29日配信
「オッドタクシー」制作陣が贈るアニメーション。無期懲役囚の老人と人の言葉を操るホウセンカの交流を描く。
■『法廷遊戯』2026年8月14日配信
永瀬廉主演、杉咲花、北村匠海ら出演の法廷ミステリー。法律家を目指す学生たちの模擬裁判から起きた悲劇を描く。
■『花まんま』2026年8月15日配信
鈴木亮平、有村架純共演でベストセラー小説を映画化。妹の幸せを願う兄と、秘密を抱えた妹の兄妹愛を描く。
■『異端者の家』2026年8月1日配信
A24製作・ヒュー・グラント出演のサイコスリラー。森に囲まれた一軒家に閉じ込められたシスターの恐怖を描く。