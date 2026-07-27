【Netflix 8月ラインナップ】中島健人主演『SとX』や大人気ヤンキー恋愛リアリティショー『ラヴ上等: シーズン2』など話題作が公開！ | RBB TODAY

Netflixの2026年8月配信ラインナップが公開された。

中島健人がセックス・セラピストを演じるヒューマン・ラブストーリー『SとX』をはじめ、人気アドベンチャーシリーズの最終章『アウターバンクス: シーズン5』、異色の恋愛リアリティーショーとして大きな話題となった『ラヴ上等』の新シーズン、チョン・ヘイン、ハヨンが共演するラブコメディ『恋は飴模様』など、注目の作品が続々公開される。

映画では、手塚治虫の名作『リボンの騎士』を原案にした長編アニメ映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』、ロバート・デ・ニーロ、アダム・スコットが出演するサイコスリラー『ウィスパーマン』、デンマーク発のミステリーサスペンス『見知らぬ私』など、見ごたえある作品が独占配信される。

さらにドキュメンタリーでは、タイで起きた少女失踪事件を追った『チョンプーちゃん殺害事件: メディアは何を問われているのか』、世界的大企業ボーイング社の衝撃的な事実に迫る『告発の果て: ボーイング737MAX墜落事故』など、骨太な作品が配信される。

シリーズ（ドラマ／コメディ／スリラー等）

■『SとX』2026年8月20日配信

『SとX』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

中島健人主演、新木優子、三浦獠太ら出演のヒューマン・ラブストーリー。セックスセラピスト・霜鳥壱人のクリニックには、多様で切実な性の悩みが日々寄せられる。霜鳥はそれぞれの声に誠実に向き合うが、彼自身もまた人知れず悩みを抱えていた。

■『アウターバンクス: シーズン5』2026年8月20日配信

『アウターバンクス：シーズン5』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

人気アドベンチャーがついに完結！仲間を失ったポーグたちは、復讐と贖罪のため奪われた秘宝を追う。それが運命を変える鍵になると信じて…。

■『恋は飴模様』2026年8月7日配信

『恋は飴模様』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

チョン・ヘイン、ハヨン共演のラブコメディ！記憶を失ったバリキャリ検事が、彼氏を名乗るボクシングコーチと一緒に暮らすことに。果たして本当の愛は生まれるのか？

■『フォーハンズ ～2人のソナタ～』2026年8月29日配信

『フォーハンズ ～2人のソナタ～』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

ソン・ガン、イ・ジュニョン共演の青春音楽ロマンス！芸術高校の首席を務める天才ピアニストのカン・ビオは、逆境を努力で乗り越えてきたチェ・ジョンヨと出会う。

■『マイライフ with ウォルターボーイズ: シーズン3』2026年8月6日配信

『マイライフ with ウォルターボーイズ: シーズン3』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

人気青春ドラマがシーズン3へ！新たな日常と向き合うジャッキーとウォルター家。思いがけない来訪者や揺れる恋心に次々と試練が訪れる。

■『百年の孤独: パート2』2026年8月5日配信

『百年の孤独：パート2』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

名作文学原作の人気シリーズ最終章！時代の波に呑まれ、崩壊していく理想郷マコンド。ブエンディア家は、一族の運命を告げる真実へとたどり着く。グランドフィナーレは8月26日に配信。

■『なりすましの鼠』COMING SOON

『なりすましの鼠』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

ソル・ギョング、リュ・ジュンヨル共演のスリラー！正体不明の男によってなりすましに遭った作家ジェ・ムンジェは、危険な闇金業者と手を組むことに…。

■『わが青春の輝き』2026年8月13日配信

『わが青春の輝き』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

オーストラリア発のラブロマンス！結婚よりも作家を夢見る反骨精神旺盛なシビラは、すべてを揺るがす予期せぬ恋に落ちることに…。

■『タイヤーズ ～それでも回るよ人生は～: シーズン3』2026年8月13日配信

『タイヤーズ ～それでも回るよ人生は～：シーズン3』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

人気コメディがシーズン2へ！経営難にある「バレー・フォージ」を立て直しながら、ウィルは自身と向き合い、シェーンは回り道をすることに…。

■『ブラッド・サクリファイス』2026年8月20日配信

『ブラッド・サクリファイス』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

スウェーデン発のミステリーサスペンス！警察官2人が残虐に殺害される事件が発生。犯人を追う刑事は疎遠だった元刑事の父親と手を組み、捜査に挑む。

映画

■『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』2026年8月8日配信

『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

手塚治虫の名作漫画『リボンの騎士』を原案に、アニメーター五十嵐祐貴が贈る長編アニメーション映画！故郷を奪われた亡国の王女サファイアは、絶望を乗り越え希望の騎士"リボンヒーロー"となり、強大な敵に立ち向かう。サファイアの声優はサーヤ（ラランド）が務め、小林星蘭、内山昂輝、新谷真弓ら豪華声優陣が集結！

■『ウィスパーマン』2026年8月28日配信

『ウィスパーマン』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

ロバート・デ・ニーロ、アダム・スコット出演、ルッソ兄弟プロデュースのサイコスリラー！誘拐された息子を追う小説家のトムと元刑事の父ピート。事件は30年前の連続殺人犯“ウィスパーマン”へ繋がっていく。

■『ザ・ラストハウス』2026年8月7日配信

『ザ・ラストハウス』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

注目の密室サスペンススリラー！ある日突然、家に閉じ込められた4人の家族。食料や物資は次第に減り、力を合わせて生き延びる方法を模索するが…。

■『見知らぬ私』2026年8月28日配信

『見知らぬ私』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

デンマーク発のミステリーサスペンス！ノルウェーで暮らすルイーセは、ある日突然、自分が「3年前に失踪した別人の女性」だと告げられる。

■『グッドラック! は言わないで』2026年8月14日配信

『グッドラック! は言わないで』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

注目の青春ミュージカルドラマ！高校のミュージカルで主役を任されたソフィー。スポットライトを浴びるはずだったが、大きな困難が待ち受けていた。

NETFLIX アンスクリプテッド

■『ラヴ上等: シーズン2』2026年8月4日配信

『ラヴ上等：シーズン2』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

大人気ヤンキー恋愛リアリティショーがシーズン2へ！今度の舞台は沖縄！新たな学校に全国から多様なヤンキーたちが集結。海辺の校舎で生まれるのは恋か衝突か!? MCはMEGUMIと永野に加え、アーティスト・Awichが新たに参加し、再び恋リアの地平を切り拓く。

■『なんで俺らが山登り』2026年8月18日配信

『なんで俺らが山登り』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

韓国バラエティ界の人気プロデューサー、ナ・ヨンソクPDサダンが贈る登山バラエティ！登山に興味がなかった芸能人4人が初めて雪山へ挑戦する。

ドキュメンタリー

■『チョンプーちゃん殺害事件: メディアは何を問われているのか』COMING SOON

『チョンプーちゃん殺害事件：メディアは何を問われているのか』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

タイ発の犯罪ドキュメンタリー！人里離れた村で起きた少女失踪事件を巡って、容疑者は一躍時の人となるが、残されたのはある疑問だった。

■『告発の果て: ボーイング737MAX墜落事故』2026年8月19日配信

『告発の果て：ボーイング737MAX墜落事故』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

航空業界の巨人ボーイング社を巡って起こった2度の悲惨な墜落事故。内部告発者によって明かされた衝撃的な事実に迫ったドキュメンタリー。

注目の配信作品

■『災 劇場版』2026年8月20日配信

『災 劇場版』©WOWOW © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

人気ドラマを劇場用に再構築したサイコサスペンス。前触れもなく不可解な災いに襲われた人々を描く。

■『リライト』2026年8月1日配信

『リライト』©2025『リライト』製作委員会 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

池田エライザ、阿達慶共演のSF青春ミステリー。ノンストップで解き明かされる驚愕の真実とは。

■『教皇選挙』2026年8月1日配信

『教皇選挙』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

レイフ・ファインズ主演。次枢機卿たちの思惑が絡んだ新教皇を決める密室選挙の舞台裏と内幕を描く。

■『ディア・ファミリー』2026年8月22日配信

『ディア・ファミリー』©2024「ディア・ファミリー」製作委員会 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

大泉洋主演・実話を基にしたヒューマンドラマ。余命10年の娘を救うため、人工心臓開発に挑んだ家族の愛の物語。

■『ラストマイル』2026年8月29日配信

『ラストマイル』©︎2024 映画『ラストマイル』製作委員会 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

満島ひかり、岡田将生ら出演。TVドラマ「アンナチュラル」「MIU404」の世界線と交差するノンストップサスペンス。

■『ホウセンカ』2026年8月29日配信

『ホウセンカ』Ⓒ此元和津也／ホウセンカ製作委員会 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

「オッドタクシー」制作陣が贈るアニメーション。無期懲役囚の老人と人の言葉を操るホウセンカの交流を描く。

■『法廷遊戯』2026年8月14日配信

『法廷遊戯』Ⓒ五十嵐律人／講談社 Ⓒ2023「法廷遊戯」製作委員会 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

永瀬廉主演、杉咲花、北村匠海ら出演の法廷ミステリー。法律家を目指す学生たちの模擬裁判から起きた悲劇を描く。

■『花まんま』2026年8月15日配信

『花まんま』©︎2025「花まんま」製作委員会 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

鈴木亮平、有村架純共演でベストセラー小説を映画化。妹の幸せを願う兄と、秘密を抱えた妹の兄妹愛を描く。

■『異端者の家』2026年8月1日配信

『異端者の家』 © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

A24製作・ヒュー・グラント出演のサイコスリラー。森に囲まれた一軒家に閉じ込められたシスターの恐怖を描く。