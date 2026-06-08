STU48・甲斐心愛、2nd写真集の表紙とタイトルが公開！“自身最大に攻めたカット”掲載！ | RBB TODAY

7月1日に発売されるSTU48・甲斐心愛の2nd写真集『おかえり太陽』（秋田書店）の表紙とタイトルが公開された。

STU48のメンバーで「瀬戸内の元気印」称される甲斐。タイトルの『おかえり太陽』は、今年2月に約1年半にわたるKLP48（マレーシア）での活動を終え、3月から古巣・STU48に復帰したばかりの彼女を出迎えるにふさわしい言葉として選ばれた。タイトルは秋元康が命名したもので、甲斐本人も「今の私にピッタリな素敵なタイトル」と喜びを語っている。

『甲斐心愛2nd写真集 おかえり太陽』（秋田書店）

『甲斐心愛2nd写真集 おかえり太陽』（秋田書店）

『甲斐心愛2nd写真集 おかえり太陽』（秋田書店）

表紙には、バンコクの駅前で撮影された一枚が採用された。4日間の撮影期間中は全日程で晴天に恵まれ、最も太陽が輝いていた日に撮影されたカットとなっており、甲斐は「心愛らしい写真じゃないかなって思います」とコメントしている。

今回のロケ地は微笑みの国・タイの首都バンコクと、タイ屈指のリゾート地であるプーケット。1st写真集や過去のグラビアでは見せたことのない、自身最大に攻めたドキッとするようなカットも収録されており、元気いっぱいな笑顔から成長した大人な姿まで、「今の甲斐心愛」を切り取った内容となっている。

『甲斐心愛2nd写真集 おかえり太陽』（秋田書店）

『甲斐心愛2nd写真集 おかえり太陽』（秋田書店）

撮影チームは1st写真集と同じスタッフが担当。甲斐自身も写真集の内容を確認する前に1st写真集を見返したといい、「この2年間で大人になったし、ロケーションも海外ということでいつも以上に自然なリアクションをしていたり、表情の変化の幅も大きい」と成長を実感したといい、「1ページめくるごとにドキドキするし見入ってしまって、皆さんもきっと見るのに時間かかっちゃうと思います！」とアピールした。

『甲斐心愛2nd写真集 おかえり太陽』（秋田書店）

『甲斐心愛2nd写真集 おかえり太陽』（秋田書店）

また甲斐は「何十回も『ただいま』って言ってきましたが、何百回でも言いたい。そして、みなさんの太陽になりたいです」と力強くコメント。STU48への復帰と重なるタイミングでの発売となる本作は、ファンにとっても待望の一冊となりそうだ。