LE SSERAFIM＆ILLIT＆KATSEYE、6月12日にコラボ曲リリース決定！音楽番組に出演も | RBB TODAY

芸能事務所HYBEに所属するガールズグループLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが集結し、新曲をリリースする。

6月8日、HYBEによると、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEのコラボ曲『ICONIC BY MISTAKE』が収録されたデジタルシングルが、6月12日13時にリリースされる。

【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”

LE SSERAFIMとILLITは、現在HYBE傘下レーベルのSOURCE MUSICとBELIFT LABに所属している。KATSEYEは、HYBEとアメリカのゲフィン・レコードが合同で手掛けた多国籍ガールズグループだ。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

HYBEは3グループのコラボを伝えながら、「3グループは普段からダンスチャレンジ動画の撮影などで活発に交流しており、その過程で『いつか一緒にステージに立てたら嬉しい』という話も自然と出ていた」と伝えた。

（写真＝BELIFT LAB）ILLIT

続けて、「熱く湧き上がるエネルギーが強みであるLE SSERAFIM、予測不可能な魅力を秘めたILLIT、大胆な試みを続けてきたKATSEYEのシナジー効果に期待を高めてほしい」と付け加えた。

（写真＝HYBE、ゲフィン・レコード）KATSEYE

なお、3グループはシングルリリースの前日である6月11日、Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』に出演し、『ICONIC BY MISTAKE』のステージを初披露する予定だ。

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