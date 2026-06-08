星野源、アッシュピンクにヘアカラーチェンジ！「髪色めっちゃ似合ってて素敵です」とファン絶賛 | RBB TODAY

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星野源、アッシュピンクにヘアカラーチェンジ！「髪色めっちゃ似合ってて素敵です」とファン絶賛

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星野源【写真：竹内みちまろ】
  • 星野源【写真：竹内みちまろ】

　星野源が7日、インスタグラムを更新。アッシュピンクに染めたヘアカラーをファンが絶賛している。

　星野は韓国の女性ラッパー、イ・ヨンジとの2ショットと、鏡に映った自分を自撮りした写真の2枚をインスタグラムにアップ。星野の髪色は最近までの黒髪から、ブリーチをしてアッシュピンクに染めたハイトーンカラーに大胆にチェンジしている。

　星野の新しいヘアスタイルにファンは「髪色めっちゃ似合ってて素敵です」「素敵なお写真、そして髪色をインスタで見せて下さり感謝です」「若いかたのピンクも素敵だけど、落ちついた渋ピンクアッシュな感じがとてもお似合いですねー♡」と絶賛するコメントを寄せている。

※星野源の投稿


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