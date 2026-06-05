連れ子まで愛してくれた再婚夫の不倫を赦した韓国女優、大困難乗り越えデート公開で注目 | RBB TODAY

女優のチャン・シニョンが夫とデートを楽しんだようだ。

その記念写真が注目を集めている。

【写真】チャン・シニョン、不貞夫を許した理由

チャン・シニョンは6月4日にインスタグラムを更新。特にコメントは添えず、夫のカン・ギョンジュンと夫婦デートを楽しむ様子を公開した。

公開された写真には、雨の日に2人が訪れた飲食店の内部が写っている。特に、帽子をかぶって傘を開くために外へ出たカン・ギョンジュンの後ろ姿が目を引く。ラフなトレーニングウェア姿のカン・ギョンジュンは横顔もうっすらと写り込んでおり、ネットユーザーの関心を集めた。

（写真＝チャン・シニョンInstagram）

カン・ギョンジュンは2023年12月、不倫相手の夫から5000万ウォン（約500万円）の損害賠償請求訴訟を起こされた。翌年7月にソウル家庭裁判所で行われた初公判で、カン・ギョンジュン側は原告側の請求を受け入れる「請求認諾」の形で訴訟を終結させることを決めた。

最初の結婚に失敗し、バツイチだったチャン・シニョンは、2018年に再婚したカン・ギョンジュンにも不倫疑惑が浮上したことで、さらなる傷を負うこととなった。さらに、カン・ギョンジュンはバラエティ番組で、チャン・シニョンの連れ子も愛する優しい父親としての姿を見せていただけに、世間への衝撃は一層大きかった。

カン・ギョンジュンの不倫騒動により、一部では2人が離婚するのではないかという噂も流れたが、チャン・シニョンは家庭を守ることを決意。2025年6月にドラマ『太陽を飲み込んだ女』に出演し、見事女優復帰を果たした。

チャン・シニョンは3年ぶりの出演作で、同枠の最高視聴率を記録。その年の年末に開催された「2025 MBC演技大賞」では、帯ドラマ・単幕劇部門の女性最優秀演技賞を受賞した。

彼女は壇上で「何よりも家族にとても感謝している」として夫を赦し、変わらぬ家族愛を示したことで、その器の大きさが話題となった。

今回、再び夫とのデートを公開したことで、つらい時期を乗り越えて、より強固になった夫婦の絆と家庭の様子が明らかになったと、多くの関心が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・シニョン プロフィール

1984年1月17日生まれ。2001年の第71回全国春香（チュニャン）選抜大会で入賞し、芸能界デビュー。2001年の『我が家』でドラマデビューし、以降、『日が昇る家』『輪廻‐NEXT』『広開土太王』『太陽の花嫁』『私の人生の春の日』『私の心きらきら』『バベル～愛と復讐の螺旋～』などに出演した。プライベートでは2006年に事業家と結婚し、2007年4月に息子を出産するも2009年に離婚。2013年のドラマ『いばらの花』で共演した俳優カン・ギョンジュンと2018年5月に再婚した。2019年9月には次男を出産している。

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