えなこが『月刊少年チャンピオン』表紙に登場！クローズ×WORSTコラボグラビアも実現 | RBB TODAY

コスプレイヤーのえなこが、秋田書店発行の漫画誌『月刊少年チャンピオン』（以下、月チャン）7月特大号の表紙と巻頭グラビアに登場することが明らかになった。同号は2026年6月5日（金）に発売される。
今回のグラビアは、髙橋ヒロシの最新作『ダストランド』単行本1巻（6月19日発売）を記念したもので、「クローズ×WORST×えなこ」のコラボグラビアが実現。センターグラビアには片岡未優が本誌初登場。付録はえなこの両面BIGポスターと両面クリアファイルが用意されている。
また、えなこの7月号限定QUOカード（2種）の応募者全員サービス（応募者負担あり）や、十味の直筆サイン入りチェキプレゼントも実施される。
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